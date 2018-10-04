Крутой баннер болельщиков "Зенита": советский "Метеор" и чешский крот

Болельщики "Зенита" перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против чешской "Славии" подготовили баннер. На нем изображены герои советского мультфильма из команды "Метеор" и год основания зенитовского фанатского движения. Они стоят вокруг мяча, из-под которого затем вылезает крот из известного чешского мультфильма. Игроки из "Метеора" недовольно смотрят на крота.

Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург".