19:59 | Футбол — Лига Европы

Крутой баннер болельщиков "Зенита": советский "Метеор" и чешский крот

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Болельщики "Зенита" перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против чешской "Славии" подготовили баннер. На нем изображены герои советского мультфильма из команды "Метеор" и год основания зенитовского фанатского движения. Они стоят вокруг мяча, из-под которого затем вылезает крот из известного чешского мультфильма. Игроки из "Метеора" недовольно смотрят на крота.

Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург".

Зенит - Славия Пр

 


 

 

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