Крутой баннер болельщиков "Зенита": советский "Метеор" и чешский крот

Болельщики "Зенита" перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против чешской "Славии" подготовили баннер. На нем изображены герои советского мультфильма из команды "Метеор" и год основания зенитовского фанатского движения. Они стоят вокруг мяча, из-под которого затем вылезает крот из известного чешского мультфильма. Игроки из "Метеора" недовольно смотрят на крота.
Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург".
Красиво pic.twitter.com/AlN6U1mB0H– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) October 4, 2018
Перформанс дня 😀 #ЗенитСлавия pic.twitter.com/mjYBzD54ZX– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) October 4, 2018
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