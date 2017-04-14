Кристоф Жалле: "Нужно меньше говорить о случившемся перед матчем "Лион" - "Бешикташ"

Защитник "Лиона" Кристоф Жалле призвал меньше уделять внимания инциденту, произошедшему перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1). Фанаты турецкой команды закидали французских болельщиков петардами, из-за чего тем пришлось выбежать на поле. Начало игры было отложено на 45 минут.

- У меня было много печали в тот момент, было 45 минут сомнений, разочарования и гнева, - приводит пресс-служба клуба слова Жалле. - Было трудно, так как мы не знали, состоится ли матч. Также мы переживали за свои семьи, которые пришли на игру. В такие моменты футбол уходит на второй план. Однако со стартовым свистком судьи все изменилось. Я люблю футбол, но то, что произошло перед игрой, неприятно. Этот инцидент испортил удовольствие от игры в 1/4 финала Лиги Европы. Хотя такие матчи не каждый день случаются. Давайте постараемся придавать меньше значения этим события, потому что они могут повториться, если мы будем много говорить о них.