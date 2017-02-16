Кристоф Гальтье: "В футболе все возможно - победа "Сент-Этьена" над "МЮ" станет подвигом"

Главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Гальтье считает, что победа над "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы станет подвигом для его команды. Также он признался, что в отличие от Жозе Моуринью он смотрел во вторник встречу Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона".

- Это будет важная игра, но не самая главная в сезоне, - цитирует пресс-служба клуба Гальтье. - Хотя мы всегда относились к Лиге Европы серьезно. Будем делать все, чтобы совершить подвиг.

- Победа "ПСЖ" над "Барселоной" вдохновляет другие французские клубы?

- Поздравляю игроков и тренеров "ПСЖ" с их успехом, но существует слишком большая разница между "МЮ" и "Сент-Этьеном", чтобы мы могли последовать примеру Парижа. Между "ПСЖ" и "Барселоной" нет такой большой разницы. Тем не менее в футболе все возможно. Именно с этой мыслью мы подходим к матчу.

- Жозе Моуринью сказал, что предпочел просмотру Лиги чемпионов матч "Сент-Этьен" - "Лорьян". Какие матчи "Манчестер Юнайтед" смотрели вы?

- Прошлой ночью я наблюдал за "ПСЖ" - "Барселона" (улыбается)... Но после победы над "Лорьяном" я посмотрел много матчей с участием "МЮ". Мы встретимся с командой, которая имеет сильные стороны на всех участках поля. В частности, я обнаружил, что Манчестер особенно эффективен в переходных фазах. Такой подход заставляет соперников часто терять мяч.

- Несмотря на серию из 16 матчей без поражений, "Манчестер Юнайтед", кажется, имеет некоторые трудности с победами у себя дома. Является ли это шансом для "Сент-Этьена"?

- Это может быть знаком для нас. Но "Сент-Этьен" никогда не встречался с соперником такого уровня. Конечно, и "Манчестер Юнайтед" имеет некоторые недостатки, и мы будем стараться их использовать.