Кристоф Гальтье: "Сент-Этьен" заслужил гол в матче с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Гальтье после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:3) посетовал на плохую реализацию и ошибки судьи. Также он признался, что надеется на выход в следующую стадию турнира.

- Я зол, потому что мы уезжаем домой с очень тяжелым счетом, и в матче судьей были допущены серьезные ошибки, которые имели важные последствия, в частности, привели к первому голу и неназначенному пенальти, - цитирует пресс-служба клуба Гальтье. - Сожалею об этих ошибках, особенно в отношении моих игроков, которые отдали все силы в этой игре. "Сент-Этьен" в первом тайме имел много возможностей для взятия ворот, во втором меньше, но не забывайте, что в соперниках был "Манчестер Юнайтед", одна из лучших европейских команд. Но я думаю, что мы заслужили, по крайней мере, один гол.

- У вас есть поводы для удовлетворения? Что мы можем ожидать от второй встречи?

- Сегодня мы выиграли мяч в важных участках поля, создали много возможностей, но были недостаточно хороши в завершающей стадии. Выйти в 1/8 финала будет очень сложно, но мы постараемся ради наших фанатов.