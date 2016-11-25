Кристоф Гальтье: "Сент-Этьен" поборется с "Андерлехтом" за первое место в группе"

Главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Гальтье после ничьей с "Майнцем" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что рад выходу в плей-офф турнира. Тем не менее, он намерен побороться с "Андерлехтом" за первое место в группе.

- Важно, что "Сент-Этьен" вышел в плей-офф сегодня, - цитирует пресс-служба клуба Гальтье. - Это была игра, которая требовала от нас много физических усилий. Игра была интенсивной, но мы были в состоянии ответить. Поздравляю своих игроков, как тех, кто сегодня был на поле, так и тех, кто получил травму и не в состоянии были помочь команде в этот вечер. Конечно, мы не забили, но нужно быть честным и признать, что мы очень слабы в атаке.

Не каждый французский клуб может похвастаться тем, что претендовал на плей-офф Лиги Европы после 5-го тура группового турнира. Я очень рад за клуб и рейтинг Франции в таблице УЕФА. Также выход в плей-офф - это здорово для наших болельщиков, которые переживут по крайней мере еще один европейский вечер. Мы сыграем с "Андерлехтом", чтобы выйти на первое место.