Кристоф Галтье: "На "МЮ" нам не нужна сверхмотивация"

Главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Галтье настраивает свою команду на победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". В первой выездной встрече французский клуб проиграл со счетом 0:3.

– Нам не нужна сверхмотивация, – цитирует официальный сайт "Сент-Этьена" Галтье. – У соперника огромная, но не непреодолимая фора. В этом матче будет иная атмосфера, полный стадион. Мы должны уважать наших болельщиков. В отдельной игре все может случиться. Болельщики ждут от нас самоотдачи. Я жду от команды победы. У нас только одна цель – победа. Игрокам не нужна особая мотивация, они должны сохранять хладнокровие.

Вопроса о мести не стоит. Мы пропустили три мяча. Это печально, потому что заслуживали большего. Но я не буду напоминать об этом игрокам, чтобы мотивировать их. Нужно быть готовы противостоять очень техничной команде, которая имеет мало недостатков. Ибрагимович? Ему в чем-то повезло в первой игре, он забил трижды. Но если нам сосредоточиться только на нем, то нужно придумать и план против Поля Погба. А у "МЮ" опасность исходит отовсюду.