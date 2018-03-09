16:05 | Футбол — Лига Европы

Кристиян Бистрович: "Если мы забьем "Лиону" первыми на выезде, то все возможно"

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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, считает, что у его команды есть шансы пройти "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы. По словам хорвата, армейцам обязательно надо забивать первыми в ответной игре. Напомним, первая встреча завершилась выездной победой "Лиона" счетом 1:0.

 
Четверг. Москва. ЦСКА - &quot;Лион&quot; - 0:1. 68-я минута. МАРСЕЛУ опережает Алексея БЕРЕЗУЦКОГО и отправляет мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА.Березуцкий ошибся - Березины не получилось. Как ЦСКА проиграл "Лиону"

– Я рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли, – приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА. – Так что нет особых поводов для радости. У нас были моменты. "Лион" реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче.

– Какое было задание у тебя лично на эту игру?

– Мы немного перестроили схему. Мы с Натхо действовали в полузащите. В заключительные минуты главной задачей было забить гол – доставлять мяч нападающим и создавать моменты.

– Игра завершилась со счетом 0:1. Как оценишь наши шансы на выход в следующий раунд?

– Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у "Лиона" есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.

– Это в любом случае большой день для тебя. Рад своему дебюту за ЦСКА?

– Да, для меня это большая честь. Я наслаждался каждой минутой на поле. Буду стараться изо всех сил на тренировках и в оставшихся матчах.

– Что скажешь о поддержке болельщиков?

– Они великолепны! Каждую игру они слышны с первой до последней минуты, и это потрясающе.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/kristijan-bistrovic-esli-my-zabyem-pervymi-na-vyezde-vsye-vozmozhno/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rastan

Нужне не наслаждаться минутамим, проведёнными на поле,а ИГРАТЬ, выкладываясь до упора... Лично я, так ине понял зачем в решающие минуты матча, Гончаренко убрал с поля Дзагоева, предпочтя его Бистровичу? Чтобы тот наслаждался? А Дзагоев был единственным у ЦСКА на поле, кто создавал остроту в атаке.Это признали и французы. Головин, игрок совсем другого плана и у него задачи другие на поле.

20:18

Lars Berger

Если три ввалить в первые 5-10 минут - будет вообще отлично.

18:21

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