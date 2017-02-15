13:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кристиан Рамирес: "Российская погода на меня не повлияет"

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Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" подчеркнул, что обе команды будут в одинаковых условиях, передает из Краснодара
корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– В "Краснодаре" за день до матча резко похолодало, выпал снег. Не боитесь таких погодных условий?

– Я доволен своим приездом в Россию, я счастлив здесь, – отметил Рамирес. – Погода? Она на меня не повлияет, мы все будем в одинаковых условиях. Я настроен на позитивный результат, как и вся команда.
 

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