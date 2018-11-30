Кристиан Рамирес: "Два раза в жизни видел снег – сегодня и вчера"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы впервые дал интервью на русском языке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Он подчеркнул, что при морозе очень тяжело играть, и поэтому "Краснодар" показал слабую игру в первом тайме.

– Первый тайм сложился так у нас, потому что, думаю, очень тяжело играть при такой погоде, – отметил Рамирес. – В этих условиях нужно было больше концентрироваться. Погода? Тяжело, когда так холодно. Приходится бегать, разогреваться. Только так борешься с холодом.

– Как относитесь к Газинскому, который играл в футболке с коротким рукавом?

– (Улыбается). Он играет в сборной России, он знает, какая тут погода. До того, как я приехал в Россию, слышал, что здесь очень холодно. В Москве, Питере, Сибири. В Краснодаре погода отличается от того, что я слышал раньше. Я два раза в своей жизни видел снег – вчера и сегодня.

– Вас заставляют учить русский язык?

– (Улыбается). Да, я учу его каждый день. Сейчас я могу чуть-чуть говорить по-русски. Думаю, это очень важно, потому что в России немного людей говорит по-английски.