Кристиан Рамирес: "Бросать предметы на поле нехорошо, но это естественно, это эмоции"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (1:1) заявил, что после выхода российского клуба в следующий раунд турнира общественность узнает силу команды. Также футболист отметил, что поведение болельщиков, бросавших во вратаря Станислава Крицюка посторонние предметы, – нормальное, но он его не одобряет.

– Это был очень тяжелый матч для нас, – цитирует сайт "Краснодара" Рамиреса. – Конечно, у нас было преимущество, так как мы выиграли первый матч. Также я хочу отметить атмосферу этого стадиона и болельщиков, которые толкали команду вперед. Поэтому нам было сложно. У "Фенербахче" очень хорошие игроки в атаке, но теперь нашу команду тоже будут узнавать и будут знать, что в таких крупных матчах мы можем добиться результата.

Много сильных команд будет играть в 1/8 финала, и конечно же мне хотелось бы сыграть против Антонио Валенсии, который играет за "Манчестер Юнайтед". Поздравляю наших болельщиков и клуб с днем рождения, 9 лет исполняется. Болельщики, которые приехали сюда, оказывали нам огромную поддержку. Приехать сюда дорогого стоит, и мы очень благодарны им за это. Поведение болельщиков соперника? Нормальное, я видел это много раз в Эквадоре. Когда проводятся матчи такого уровня, это нормальное поведение фанатов. У них много эмоций, и я их понимаю. Бросать предметы на поле нехорошо, но это естественно, это эмоции.

Наша команда была очень сконцентрирована и хорошо подготовлена. Мы очень хорошо закрывали пространство и не давали им шансов. У них просто не получилось пройти нашу защиту.