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Кристиан Нобоа: "С "Манчестер Юнайтед" надо будет играть так же, как с "Баварией"

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. "Краснодар" сыграет с "Сельтой", "Ростов" - с "МЮ"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа пообещал, что команда выложится по максимуму в матчах 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". В то же время эквадорец порадовался, что ростовчанам достался именно английский гранд.

– Нам досталась хорошая команда, – сказал Нобоа. – У них отличный тренер и много сильных футболистов. Нам будет очень тяжело в матче с ними, но мы уже побеждали в прошлом году команду – гранда – мюнхенскую "Баварию", играли с мадридским "Атлетико". Тогда мы выкладывались до конца, играли через не могу. Мы постараемся показать те же качества, будем стремиться победить и пройти дальше, а как получится – посмотрим. Сейчас даже не важно, что мы начинаем дома.

"Манчестер Юнайтед" – это серьезный соперник и большой клуб, но я не могу сказать, что хотел бы получить соперника полегче. Наоборот. Есть возможность показать себя. Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Don Miguel

По "заголовочку" не понятно, какой матч с Баварией он имел в виду? Но СЭ это пофиг, лишь бы был "заголовочек"!

16:16

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