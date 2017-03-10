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Кристиан Нобоа: "Ростов" не показал свой максимум в игре с "МЮ"

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Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа подчеркнул, что команда не смогла показать свой максимум. В четверг россияне дома сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

– Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше, – приводит "Р-Спорт" слова Нобоа. – Поле было плохим для обеих команд. Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это "Манчестер Юнайтед" – суперкоманда с супертренером. Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170310/1117438872.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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