Кристиан Нобоа: "Ростов" не показал свой максимум в игре с "МЮ"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа подчеркнул, что команда не смогла показать свой максимум. В четверг россияне дома сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

– Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше, – приводит "Р-Спорт" слова Нобоа. – Поле было плохим для обеих команд. Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это "Манчестер Юнайтед" – суперкоманда с супертренером. Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной.