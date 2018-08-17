Кристиан Нобоа: "Победа над минским "Динамо" войдет в историю "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после победы над минским "Динамо" (8:1 дополнительное время) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что этот результат войдет в историю петербургского клуба. Соперником "Зенита" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы станет норвежский "Молде". Матчи пройдут 23 и 30 августа.

– После поражения в Минске было тяжело, но мы верили друг в друга, верили, что все будет хорошо, – цитирует "РИА Новости" Нобоа. – Все было против нас: крупное поражение, пустой стадион. Главное вчера было сделать счет 4:0, а когда пропустили от "Динамо" в дополнительное время, продолжили атаковать и добились заслуженной победы. Эта победа одна из ярких в карьере, не каждый раз удается выиграть с таким счетом, эта игра войдет в историю "Зенита". Рад, что забил первый гол за "Зенит", но важнее победа команды.

Пока о "Молде" не думаем, впереди у нас игра чемпионата России с "Уралом". Ближе к делу будем смотреть, анализировать игру норвежцев, тренер нам расскажет все подробно о сопернике. Нам нужно выходить в групповой турнир Лиги Европы.