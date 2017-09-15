Кристиан Нобоа: "Хорошо, что Ригони и Дзюба забили первые голы"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после матча 1-го турга группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что в этом поединке отлично сыграли нападающие. По его словам, пять мячей удалось забить за счет того, что соперник раскрылся в самом начале.



- Сегодня отлично сыграли нападающие, - заявил Нобоа. - Хорошо, что Ригони и Дзюба забили первые голы. И Кокорин, конечно, здорово сыграл.

- За счет чего удалось забить 5 голов?

- Рано забили первый мяч. "Вардар" раскрылся и все получилось само собой.

- Македонцы чем-то удивили?

- Они хорошо умеют обороняться, но Кокорин быстро забил первый гол. Это очень важно. Потом мы использовали почти каждый момент, очень быстро атаковали.

- После первого тайма игра была сделана. Что сказал Манчини в перерыве?

- Во втором тайме мы продолжили играть так же. При счете 3:0 они могли сильно начать и получить возможность отыграться. Важно было не терять концентрацию. Показывать тот же футбол, что и в первом тайме. (Сергей ЯРЕМЕНКО)