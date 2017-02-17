Кристиан Нобоа: "Гол и пас в матче со "Спартой"? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа скромно оценил свою игру в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (4:0). Эквадорский хавбек забил гол и сделал результативную передачу, но, по его словам, далек от оптимальной формы.

- В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион, - цитирует официальный сайт УЕФА Нобоа. - Те, кто был сегодня с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова. К морозу нам не привыкать. Все-таки с "Баварией" играли примерно в таких же условиях. Мы на каждый матч выходим с серьезным настроем. Плавно двигаемся вперед и постоянно работаем. Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.

Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, еще не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше