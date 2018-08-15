Кристиан Нобоа: "Без болельщиков будет непросто, но "Зениту" нужно выиграть у "Динамо"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа на пресс-конференции перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" выразил надежду, что его команде удастся отыграться. В первой встрече сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4. Матч пройдет при пустых трибунах.

– Мы думаем, что у нас есть шансы на 100 процентов. Мы будем стараться, бегать, потому что надо забить четыре мяча и не пропустить, – заметил Нобоа.

– Насколько тяжело выдержать три матча через три дня?

– Все будет нормально. Те, кто выйдет на поле, будут готовы играть. Тренер скажет, кто будет играть.

– Без зрителей будет тяжело?

– Конечно. Это 12 игрок, их поддержка для нас многое значит. Без них будет непросто, но нам нужно выиграть – без разницы как, но нужно победить.

Матч "Зенит" – "Динамо" пройдет завтра, 16 августа на стадионе "Петровский". Начало в 20.00 по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Динамо"