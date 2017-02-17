Кристиан Нобоа: "4:0 - это не конец борьбы"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа предостерег одноклубников от расслабленности в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты". Первый поединок завершился крупной победой российской команды - 4:0. Нобоа стал автором одного из мячей.

- Все довольны результатом, но это только первый матч, - цитирует официальный сайт УЕФА Нобоа. - В ответной встрече нужно быть максимально сосредоточенными. Это не конец борьбы, все впереди.

На тренировочных сборах у нас всегда много работы - готовимся тщательно и основательно. Сегодня одержали победу не только за счет хорошей физической формы, но и благодаря некоторым тактическим тонкостям. Мы грамотно использовали свободное пространство и хорошо разбирали соперников - в общем, делали все, что и просил главный тренер. Отсюда такой результат.

Считаю, что сыграл неплохо, но физически еще не готов на сто процентов. Все-таки официальных матчей не было целых два месяца.