Кристиан Хайдель: "В конце матча с "Краснодаром" у меня подскочил пульс"

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (1:0) отметил, что у хозяев поля были шансы сравнять счет до самых последних минут. По его словам, в домашней встрече с краснодарцами немецкий клуб должен решить все вопросы по выходу в плей-офф.

- Когда ведешь в счете лишь 1:0, то до самого финального свистка напряжение велико, - приводит пресс-служба "Шальке" слова Хайделя. - У "Краснодара" на последних минутах был отличный шанс сравнять счет. Пульс тогда подскочил. Я рад, что мы летим домой с тремя очками в кармане. Думаю, что в целом это была заслуженная победа. Парни в первом тайме играли очень хорошо. Мы очень уверенно оборонялись, "Краснодар" практически не подходил к нашим воротам. Во втором тайме мы оказались под давлением. В общем и целом команда все сделала хорошо. С девятью очками у нас теперь есть небольшое преимущество. В ответном матче против "Краснодара" мы должны решить все вопросы.