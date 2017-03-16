Крис Смоллинг: "Мхитарян очень опасен, против него трудно обороняться"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил важность полузащитника Генриха Мхитаряна. По его словам, армянский хавбек – очень важный игрок для "МЮ".

- Мы очень рады, что Мхитарян оправился от травмы, – цитирует Смоллинга официальный сайт "МЮ". – Он пропустил несколько игр, однако, вернувшись, так себя показал, как будто не отсутствовал вовсе. Это великолепно, когда в атаке есть такие варианты. Мхитарян очень опасен, против него трудно обороняться.

Как игрок он очень непредсказуем. Любой знает, кто он такой. Однако одно – знать его, а совсем другое – играть против него. Рад, что он в нашей команде и мне не придется играть против него.

Он всегда думает на шаг вперед. Он также очень быстр. Вероятно, что он даже быстрее с мячом, чем без него, что является редкостью. Он станет огромной поддержкой для нас.