"Краснодару" могут достаться "Челси", "Арсенал", "Наполи", "Интер" или "Валенсия"

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на "сеяных" и "несеяных". В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов (лучшие из занявших третьи места). А "несеяные" – это 12 вторых команд и еще четыре бывших участника ЛЧ-2018/19.

Среди "сеяных" уже оказались "Арсенал", "Челси", "Наполи", "Интер", "Валенсия", "Айнтрахт" Ф, "Динамо" З, "Зальцбург", "Бенфика", "Вильярреал", "Генк", "Севилья", "Динамо" К, "Зенит". А вот "Краснодар" будет "несеяным".

По условиям процедуры жеребьевки в одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе (то есть "быки" не встретятся с "Севильей"), а также представители одной и той же страны ("Краснодар" и "Зенит"). Кроме того, по разным парам разведут "Краснодар" и киевское "Динамо".

"Сеяные" первые матчи проведут в гостях, ответные – дома.

Для игр 1/16 финала выделены следующие даты:

первые матчи – 14 февраля,

ответные – 21 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала должна пройти 22 февраля, матчи этого раунда – 7 и 14 марта. Жеребьевки 1/4, 1/2 финала и финала запланированы на 15 марта, четвертьфинальные встречи – на 11 и 18 апреля, полуфиналы – на 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Баку.