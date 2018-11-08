"Краснодар" вырвал победу у "Стандарда"

"Краснодар" переиграл "Стандард" в концовке матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 2:1. В составе российского клуба отличились Магомед-Шапи Сулейманов и Вандерсон Масиэл. Мехди Карсела-Гонсалес стал автором гола гостей.

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице группы J, набрав 9 очков в 4-х матчах. "Стандард" с шестью очками располагается на третьей строчке.

Лига Европы

Группа J

"Краснодар" (Россия) - "Стандард Л" (Бельгия) - 2:1 (0:1)

Голы: Карсела-Гонсалес, 19 (0:1). Сулейманов, 79 (1:1). Вандерсон Масиэл, 82 (2:1).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вандерсон Масиэл, Каборе (Сулейманов, 73), Газинский, Куэва (Перейра, 46), Классон (Игнатьев, 65), Ари.

"Стандард Л" (Бельгия): Очоа, Фай, Луиндама, Ванхесден, Лаифис, Лестьенн (Бастьен, 83), Марин (Мпоку, 88), Цимирот, Эмон, Дженепо (Са, 88), Карсела-Гонсалес.

Предупреждения: Мартынович, 14. Перейра, 57. Каборе, 72. Газинский, 72. Вандерсон Масиэл, 82. Эмон, 90+4.

Судьи: Ставрев. Кировски, Костадинов, Мецкаровски, Якимовски (все - Македония).

8 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар".

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