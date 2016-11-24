"Краснодар" сыграл вничью с "Зальцбургом" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Зальцбургом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. Счет открыл в первом тайме Мунас Даббур, а в самой концовке Федор Смолов его сравнял. Команда Игоря Шалимова не может выиграть третий матч на турнире подряд.
В параллельном матче "Шальке" обыграл "Ниццу" со счетом 2:0. Таким образом, "Краснодар" набрал семь очков и досрочно вышел в плей-офф турнира. У идущего третьим "Зальцбурга" стало четыре балла, однако у "Краснодара" преимущество перед австрийской командой по личным встречам. У "Ниццы" осталось три балла.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа I
"Краснодар" (Россия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:1 (0:1)
Голы: Даббур, 37 (0:1). Смолов, 85 (1:1).
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Налду, Гранквист, Торбинский, Ахмедов, Каборе, Перейра (Лаборде, 58), Эбуэ (Газинский, 46), Жоаузинью (Измайлов, 73), Смолов.
"Зальцбург": Вальке, Уисдом, Миранда, Упамекано, Ульмер, Бериша (Шлагер, 88), Самассеку, Радошевич, Ладзаро, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 73).
Предупреждения: Бериша, 42. Калешин, 57. Лаборде, 76.
Судьи: ЛИАНИ. Битон, Давиди, Масиах, Шмулевиц (все Израиль).
24 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
spartak ekspress
Poka my ediny - my ne pobedimy а вот хз че галицкий летом тупил и не искал тренера перед стартом сезона
00:49
lehanz
Что-то Краснодар вообще никакой был. Что с командой такое?
23:47 24 ноября
LIIS
Комменты и то более толковые.
23:33 24 ноября
LIIS
Cпорт-экспресс, это все что вы по матчу смогли нацедить? Очень содержательная статья.
23:32 24 ноября
Poka my ediny - my ne pobedimy
тренер нужен нормальный... игру поставить. Складывалось такое ощущение , что парней загнали тренировками до игры, не бежали вообще , куча ошибок, мысли не было, ни тактики и вообще ничего.. индивидуально только Смолов затаскивал. Не похожа была на себя команда сегодня. Конновские остатки пропадают, неужели этого не видит Галицкий?! А бессовестным людям никогда не хватит духу самостоятельно с******ся из команды если не умеешь тренировать вообще! Только подсидеть и можно, а потом на первых порах почивать
23:30 24 ноября
spartak ekspress
шалимов физрук, краснодар сливал целый матч весну, но смолов нечаянно забил
23:24 24 ноября
Гаттузо зол!
Со скрипом, но вышло. Это хорошо.
23:24 24 ноября
King's Bounty IIII
в плове ловить конечно нечего...
23:20 24 ноября
SSergey
Ну вот и славно! Но работы не початый край, надеюсь к весне мы увидим "Краснодар", который всем нравиться.
23:13 24 ноября
Felix BARSA
Безобразная игра, тренерской мысли никакой, зря Кононова убрали, Галицкий приводи свою команду в порядок!
23:10 24 ноября
Vedi
Деградация игры , целостности , индивидуальных и групповых взаимодействий . Хаос и индивидуальные попытки разрозненной команды . Только не убирайте Шалимова , дайте ему шанс , пусть проведёт сборы и закончит до конца недоделанное дело .
23:10 24 ноября
kaduly
Похоже только ЦСКА позорит российский футбол
23:05 24 ноября
историк79
Вот кого, господа, надо клеймить нещадно, а не красно-белых. Вот недееспособный тренерский штаб, а не Слуцкий и Ко. А ведь игроки-то собраны неплохие. Но общекомандное безволие проявляется из раза в раз. Если игра с начала пошла, то хорошо, можем победить, а то и красиво победить. Но еслси не пошла (Спартак, Локо, Зальцбург, ЦСКА в том году), то всё пиши "пропало".
23:05 24 ноября
никнейм1
КРАСНОДАР" СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С "ЗАЛЬЦБУРГОМ" И ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ. Команда Игоря Шалимова не может выиграть третий матч на турнире подряд, однако сохранила шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
23:04 24 ноября
Ulan3
Не на классе, конечно. Но дело сделали. Это лучше, чем на классе Кипру слить. Но Шалимова надо убирать. Сложно понять, почему Галицкий в нем тренера увидел? Конновский Краснодар потихоньку уходит. Шалимовского нет. Да и не надо, четно говоря. Надеюсь Галицкому хватит этого сезона, чтобы понять.
23:04 24 ноября
streletc1783
Ели отскочили. Смолова чуйка спасла матч.Удачи весной!
23:01 24 ноября
Chibisov
Vastich я думаю на авито)))главное что бы про спартак писать умел,а остальное вторично)))
23:01 24 ноября
Тен
Честное слово, ну элементарные вещи надо знать или что... Вместо того чтобы поздравить Краснодар, вы ему только голову заморочите!!!!
23:01 24 ноября
mikeV
Писаки!
23:00 24 ноября
resifi
Вообще-то Краснодар вышел в плей-офф!!!
23:00 24 ноября
Poka my ediny - my ne pobedimy
ШАЛИМОВ , катись по собственной воле из команды !!! пока не развалил ее (((
23:00 24 ноября
Vastich
Chibisov, по объявлению, очевидно
22:59 24 ноября
Chibisov
краснодар с такой убогой игрой,но уже в плей офф!сегодня просто везение из везений,могли штуки три только в первом получить,но загнали случайного и прошли дальше.хотя с такой игрой как с шальке и сегодня их первая же спарта рачком поставит!
22:58 24 ноября
никнейм1
Ау. Шальке 2-0 выиграл, откуда 3-0???
22:58 24 ноября
NickNo
Шо за бред?! Что значит "не проиграть"? Даже, если проиграют, то у них по личным встречам преимущество перед 3альцбургом
22:57 24 ноября
историк79
Очень слабо. Тренерской мысли не видно. Команда на гол не наиграла, чистой воды "отскок".
22:56 24 ноября
Chibisov
Какой не проиграть во франции?австрийцы даже если победят в последнем туре только догонят краснодар по очкам,а личные встречи за краснодаром,а французы уже не догонят даже если победят!!!где вы в этой газете таких журналистов набираете????
22:56 24 ноября
А-спид
Краснодар безвольно отскочил в матче с Ред Буллом.
22:54 24 ноября
никнейм1
Вот это отскок! Удачи весной теперь.
22:54 24 ноября