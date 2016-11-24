"Краснодар" сыграл вничью с "Зальцбургом" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Зальцбургом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. Счет открыл в первом тайме Мунас Даббур, а в самой концовке Федор Смолов его сравнял. Команда Игоря Шалимова не может выиграть третий матч на турнире подряд.

В параллельном матче "Шальке" обыграл "Ниццу" со счетом 2:0. Таким образом, "Краснодар" набрал семь очков и досрочно вышел в плей-офф турнира. У идущего третьим "Зальцбурга" стало четыре балла, однако у "Краснодара" преимущество перед австрийской командой по личным встречам. У "Ниццы" осталось три балла.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

"Краснодар" (Россия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:1 (0:1)

Голы: Даббур, 37 (0:1). Смолов, 85 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Налду, Гранквист, Торбинский, Ахмедов, Каборе, Перейра (Лаборде, 58), Эбуэ (Газинский, 46), Жоаузинью (Измайлов, 73), Смолов.

"Зальцбург": Вальке, Уисдом, Миранда, Упамекано, Ульмер, Бериша (Шлагер, 88), Самассеку, Радошевич, Ладзаро, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 73).

Предупреждения: Бериша, 42. Калешин, 57. Лаборде, 76.

Судьи: ЛИАНИ. Битон, Давиди, Масиах, Шмулевиц (все Израиль).

24 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Зальцбург"