22:48 24 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" сыграл вничью с "Зальцбургом" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зальцбург" - 1:1. Фредерик ГУЛЬБРАННСЕН (слева) ведет борьбу с Андресом ГРАНКВИСТОМ. Фото AFP
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зальцбург" - 1:1. Фредерик ГУЛЬБРАННСЕН (слева) ведет борьбу с Андресом ГРАНКВИСТОМ. Фото AFP
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"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Зальцбургом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. Счет открыл в первом тайме Мунас Даббур, а в самой концовке Федор Смолов его сравнял. Команда Игоря Шалимова не может выиграть третий матч на турнире подряд.

В параллельном матче "Шальке" обыграл "Ниццу" со счетом 2:0. Таким образом, "Краснодар" набрал семь очков и досрочно вышел в плей-офф турнира. У идущего третьим "Зальцбурга" стало четыре балла, однако у "Краснодара" преимущество перед австрийской командой по личным встречам. У "Ниццы" осталось три балла. 

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

"Краснодар" (Россия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:1 (0:1)

Голы: Даббур, 37 (0:1). Смолов, 85 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Налду, Гранквист, Торбинский, Ахмедов, Каборе, Перейра (Лаборде, 58), Эбуэ (Газинский, 46), Жоаузинью (Измайлов, 73), Смолов.

"Зальцбург": Вальке, Уисдом, Миранда, Упамекано, Ульмер, Бериша (Шлагер, 88), Самассеку, Радошевич, Ладзаро, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 73).

Предупреждения: Бериша, 42. Калешин, 57. Лаборде, 76.

Судьи: ЛИАНИ. Битон, Давиди, Масиах, Шмулевиц (все Израиль).

24 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Зальцбург"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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КОММЕНТАРИИ (29)
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spartak ekspress

Poka my ediny - my ne pobedimy а вот хз че галицкий летом тупил и не искал тренера перед стартом сезона

00:49

lehanz

Что-то Краснодар вообще никакой был. Что с командой такое?

23:47 24 ноября

LIIS

Комменты и то более толковые.

23:33 24 ноября

LIIS

Cпорт-экспресс, это все что вы по матчу смогли нацедить? Очень содержательная статья.

23:32 24 ноября

Poka my ediny - my ne pobedimy

тренер нужен нормальный... игру поставить. Складывалось такое ощущение , что парней загнали тренировками до игры, не бежали вообще , куча ошибок, мысли не было, ни тактики и вообще ничего.. индивидуально только Смолов затаскивал. Не похожа была на себя команда сегодня. Конновские остатки пропадают, неужели этого не видит Галицкий?! А бессовестным людям никогда не хватит духу самостоятельно с******ся из команды если не умеешь тренировать вообще! Только подсидеть и можно, а потом на первых порах почивать

23:30 24 ноября

spartak ekspress

шалимов физрук, краснодар сливал целый матч весну, но смолов нечаянно забил

23:24 24 ноября

Гаттузо зол!

Со скрипом, но вышло. Это хорошо.

23:24 24 ноября

King's Bounty IIII

в плове ловить конечно нечего...

23:20 24 ноября

SSergey

Ну вот и славно! Но работы не початый край, надеюсь к весне мы увидим "Краснодар", который всем нравиться.

23:13 24 ноября

Felix BARSA

Безобразная игра, тренерской мысли никакой, зря Кононова убрали, Галицкий приводи свою команду в порядок!

23:10 24 ноября

Vedi

Деградация игры , целостности , индивидуальных и групповых взаимодействий . Хаос и индивидуальные попытки разрозненной команды . Только не убирайте Шалимова , дайте ему шанс , пусть проведёт сборы и закончит до конца недоделанное дело .

23:10 24 ноября

kaduly

Похоже только ЦСКА позорит российский футбол

23:05 24 ноября

историк79

Вот кого, господа, надо клеймить нещадно, а не красно-белых. Вот недееспособный тренерский штаб, а не Слуцкий и Ко. А ведь игроки-то собраны неплохие. Но общекомандное безволие проявляется из раза в раз. Если игра с начала пошла, то хорошо, можем победить, а то и красиво победить. Но еслси не пошла (Спартак, Локо, Зальцбург, ЦСКА в том году), то всё пиши "пропало".

23:05 24 ноября

никнейм1

КРАСНОДАР" СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С "ЗАЛЬЦБУРГОМ" И ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ. Команда Игоря Шалимова не может выиграть третий матч на турнире подряд, однако сохранила шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

23:04 24 ноября

Ulan3

Не на классе, конечно. Но дело сделали. Это лучше, чем на классе Кипру слить. Но Шалимова надо убирать. Сложно понять, почему Галицкий в нем тренера увидел? Конновский Краснодар потихоньку уходит. Шалимовского нет. Да и не надо, четно говоря. Надеюсь Галицкому хватит этого сезона, чтобы понять.

23:04 24 ноября

streletc1783

Ели отскочили. Смолова чуйка спасла матч.Удачи весной!

23:01 24 ноября

Chibisov

Vastich я думаю на авито)))главное что бы про спартак писать умел,а остальное вторично)))

23:01 24 ноября

Тен

Честное слово, ну элементарные вещи надо знать или что... Вместо того чтобы поздравить Краснодар, вы ему только голову заморочите!!!!

23:01 24 ноября

mikeV

Писаки!

23:00 24 ноября

resifi

Вообще-то Краснодар вышел в плей-офф!!!

23:00 24 ноября

Poka my ediny - my ne pobedimy

ШАЛИМОВ , катись по собственной воле из команды !!! пока не развалил ее (((

23:00 24 ноября

Vastich

Chibisov, по объявлению, очевидно

22:59 24 ноября

Chibisov

краснодар с такой убогой игрой,но уже в плей офф!сегодня просто везение из везений,могли штуки три только в первом получить,но загнали случайного и прошли дальше.хотя с такой игрой как с шальке и сегодня их первая же спарта рачком поставит!

22:58 24 ноября

никнейм1

Ау. Шальке 2-0 выиграл, откуда 3-0???

22:58 24 ноября

NickNo

Шо за бред?! Что значит "не проиграть"? Даже, если проиграют, то у них по личным встречам преимущество перед 3альцбургом

22:57 24 ноября

историк79

Очень слабо. Тренерской мысли не видно. Команда на гол не наиграла, чистой воды "отскок".

22:56 24 ноября

Chibisov

Какой не проиграть во франции?австрийцы даже если победят в последнем туре только догонят краснодар по очкам,а личные встречи за краснодаром,а французы уже не догонят даже если победят!!!где вы в этой газете таких журналистов набираете????

22:56 24 ноября

А-спид

Краснодар безвольно отскочил в матче с Ред Буллом.

22:54 24 ноября

никнейм1

Вот это отскок! Удачи весной теперь.

22:54 24 ноября

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ