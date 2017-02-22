"Краснодар" сыграл вничью с "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:1. Счет открыл Федор Смолов на седьмой минуте матча. Этот гол стал для российского нападающего 17-м в последних 22 играх.

Турецкая команда отыргралась на 41-й минуте усилиями Соузы. Поскольку команда Игоря Шалимова одержала победу в первой игре (1:0), в 1/8 финала вышла именно она.

Соперник "Краснодара" определится в результате жеребьевки 24 февраля швейцарском Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Фенербахче" (Турция) - "КРАСНОДАР" (Россия) - 1:1 (1:1)

Голы: Смолов, 7 (0:1). Соуза, 41 - штрафной (1:1).

"Фенербахче" (Турция): Волкан Демирел (Фабиану, 71), Шенер (Волкан Шен, 71), Кьер, Шкртел, Исмаил, Мехмет Топал, Алпер Потук, Соуза, Ленс, ван Перси, Со (Фернандау, 71).

"Краснодар" (Россия): Крицюк, Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 79), Смолов, Классон, Вандерсон (Лаборде, 64).

Предупреждения: Исмаил, 20. Соуза, 43. Ленс, 45+1. Газинский, 58. Калешин, 66. Со, 66. Каборе, 75. Перейра, 82.

Судьи: РАЧКОВСКИ. Квятковски, Листкевич, Мусял, Обукович (все Польша).

22 февраля. Стамбул. Стадион Sukru Saracoglu.

Первый матч: 0-1

Трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар"