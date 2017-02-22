"Краснодар" сыграл вничью с "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:1. Счет открыл Федор Смолов на седьмой минуте матча. Этот гол стал для российского нападающего 17-м в последних 22 играх.
Турецкая команда отыргралась на 41-й минуте усилиями Соузы. Поскольку команда Игоря Шалимова одержала победу в первой игре (1:0), в 1/8 финала вышла именно она.
Соперник "Краснодара" определится в результате жеребьевки 24 февраля швейцарском Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
"Фенербахче" (Турция) - "КРАСНОДАР" (Россия) - 1:1 (1:1)
Голы: Смолов, 7 (0:1). Соуза, 41 - штрафной (1:1).
"Фенербахче" (Турция): Волкан Демирел (Фабиану, 71), Шенер (Волкан Шен, 71), Кьер, Шкртел, Исмаил, Мехмет Топал, Алпер Потук, Соуза, Ленс, ван Перси, Со (Фернандау, 71).
"Краснодар" (Россия): Крицюк, Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 79), Смолов, Классон, Вандерсон (Лаборде, 64).
Предупреждения: Исмаил, 20. Соуза, 43. Ленс, 45+1. Газинский, 58. Калешин, 66. Со, 66. Каборе, 75. Перейра, 82.
Судьи: РАЧКОВСКИ. Квятковски, Листкевич, Мусял, Обукович (все Польша).
22 февраля. Стамбул. Стадион Sukru Saracoglu.
Первый матч: 0-1
Тони Старк
Жалко,что не победили,а ведь забей Смолов 100% момент и можно было бы заканчивать игру ещё в первом тайме.Чую одна псевдонародная команда отхватит от краснодара полную авоську и луиза с андрианой не помогут)
22:02
самарец
Ждём в Магните скидки в честь достойного результата!!!
22:01
Армеец-1
Краснодар с победой! А Смолову с такой игрой максимум светит это играть ... за Краснодар! 9 полевых игроков Краснодара бьётся не жалея ни себя, ни турков, а этот единал только и занимался, что пешком по полю передвигался, а если получал мяч, то партнёров просто не замечал.
22:01
podnimitemneveki
Кранодар норм так держать !!! ни кого ни слушайте вполне приличная игра там МЮ сливался в этом сезоне так что удачи в следующем круге !!! Ростов с вами!!
22:01
saravakos
Молодчаги!!!
22:01
aloveku
Кого там наш любимый Дик Адвокат называл любимым российским футболистом после Денисова??? Этот его любимчик его и завернул))) Двоякое у Адвоката наверное ощущение, и видел, и верил, и потерпел))) молодцы однако, лично я сомневался сильно, а Краснодар смог)
22:00
King's Bounty IIII
Тони Старк King's Bounty IIII где твоё пяточковое братство с супер игрой?Правильно в глубокой КЛОАКЕ,привет от АЕКа обшлёп) ___________ Тони Срака, завтра вас тоже упокоят так что не бзди...
22:00
СереХа
Красавцы! Газ, учись!
21:59
Николай ВасильевичЪ
Молодцы ,быки!!!Спасибо за игру!
21:58
Mangust071
Краснодар порадовал,но Фенер очень плохие!!
21:58
jаhlexx
Боря Игнатьев скажет что его слова поняли неправильно
21:58
maxscorp78
фенербахче такое же безидейное днище как и Зенит...а Краснодар красавцы!
21:58
Тони Старк
King's Bounty IIII где твоё пяточковое братство с супер игрой?Правильно в глубокой КЛОАКЕ,привет от АЕКа обшлёп)
21:57
Neuturungal
С такой игрой дальше тяжело быкам будет только если попадут на грандов. И если опять на матч назначат арбитра из Польши или Словении. А в целом, с такой игрой Краснодар должен доходить до 1:4 финала, а если прибавит в игре (а это возможно), то и дальше.
21:57
Seraffim
Молодцы, ребята! С победой!!!
21:57
ЦСКА71
додержали, дотерпели, с победой краснодарские)))
21:57
63регион
С выходом в 1/8!
21:56
alexalex
Молодцы !!!
21:56
Jean4
Матч чем-то напомнил противостояние 2012 года, Спам - Фенер. Победа дома 2-1 и ничья 1-1 в Стамбуле.
21:56
Rastan
Краснодар!!! Посрамил многочисленных "псевдоэкспертов", своей мужской, грамотной игрой!
21:56
King's Bounty IIII
С такой игрой дальше будет очень тяжело !
21:55
\AleXiuS/
Честно говоря, не ожидал такого характера от Краснодара. Молодцы!!!
21:55
Versus67
повезло туркам.
21:54
shpasic
нет, чтобы красивый футбол показать и 3:5 проиграть!
21:54
ladafan
турки пасатижи!!! наши МОЛОДЦЫ!!!
21:54
marksan
Мои поздравления быкам!
21:54
ArsenJaSenKo
Красавцы!!
21:54