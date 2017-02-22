21:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" сыграл вничью с "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня. Стамбул. "Фенербахче" - "Краснодар" - 1:1. Федор СМОЛОВ открывает счет. Фото REUTERS
Сегодня. Стамбул. "Фенербахче" - "Краснодар" - 1:1. Федор СМОЛОВ открывает счет. Фото REUTERS
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"Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:1. Счет открыл Федор Смолов на седьмой минуте матча. Этот гол стал для российского нападающего 17-м в последних 22 играх.

Турецкая команда отыргралась на 41-й минуте усилиями Соузы. Поскольку команда Игоря Шалимова одержала победу в первой игре (1:0), в 1/8 финала вышла именно она.

Соперник "Краснодара" определится в результате жеребьевки 24 февраля швейцарском Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Фенербахче" (Турция) - "КРАСНОДАР" (Россия) - 1:1 (1:1)

Голы: Смолов, 7 (0:1). Соуза, 41 - штрафной (1:1).

"Фенербахче" (Турция): Волкан Демирел (Фабиану, 71), Шенер (Волкан Шен, 71), Кьер, Шкртел, Исмаил, Мехмет Топал, Алпер Потук, Соуза, Ленс, ван Перси, Со (Фернандау, 71).

"Краснодар" (Россия): Крицюк, Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 79), Смолов, Классон, Вандерсон (Лаборде, 64).

Предупреждения: Исмаил, 20. Соуза, 43. Ленс, 45+1. Газинский, 58. Калешин, 66. Со, 66. Каборе, 75. Перейра, 82.

Судьи: РАЧКОВСКИ. Квятковски, Листкевич, Мусял, Обукович (все Польша).

22 февраля. Стамбул. Стадион Sukru Saracoglu.

Первый матч: 0-1

Трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Тони Старк

Жалко,что не победили,а ведь забей Смолов 100% момент и можно было бы заканчивать игру ещё в первом тайме.Чую одна псевдонародная команда отхватит от краснодара полную авоську и луиза с андрианой не помогут)

22:02

самарец

Ждём в Магните скидки в честь достойного результата!!!

22:01

Армеец-1

Краснодар с победой! А Смолову с такой игрой максимум светит это играть ... за Краснодар! 9 полевых игроков Краснодара бьётся не жалея ни себя, ни турков, а этот единал только и занимался, что пешком по полю передвигался, а если получал мяч, то партнёров просто не замечал.

22:01

podnimitemneveki

Кранодар норм так держать !!! ни кого ни слушайте вполне приличная игра там МЮ сливался в этом сезоне так что удачи в следующем круге !!! Ростов с вами!!

22:01

saravakos

Молодчаги!!!

22:01

aloveku

Кого там наш любимый Дик Адвокат называл любимым российским футболистом после Денисова??? Этот его любимчик его и завернул))) Двоякое у Адвоката наверное ощущение, и видел, и верил, и потерпел))) молодцы однако, лично я сомневался сильно, а Краснодар смог)

22:00

King's Bounty IIII

Тони Старк King's Bounty IIII где твоё пяточковое братство с супер игрой?Правильно в глубокой КЛОАКЕ,привет от АЕКа обшлёп) ___________ Тони Срака, завтра вас тоже упокоят так что не бзди...

22:00

СереХа

Красавцы! Газ, учись!

21:59

Николай ВасильевичЪ

Молодцы ,быки!!!Спасибо за игру!

21:58

Mangust071

Краснодар порадовал,но Фенер очень плохие!!

21:58

jаhlexx

Боря Игнатьев скажет что его слова поняли неправильно

21:58

maxscorp78

фенербахче такое же безидейное днище как и Зенит...а Краснодар красавцы!

21:58

Тони Старк

King's Bounty IIII где твоё пяточковое братство с супер игрой?Правильно в глубокой КЛОАКЕ,привет от АЕКа обшлёп)

21:57

Neuturungal

С такой игрой дальше тяжело быкам будет только если попадут на грандов. И если опять на матч назначат арбитра из Польши или Словении. А в целом, с такой игрой Краснодар должен доходить до 1:4 финала, а если прибавит в игре (а это возможно), то и дальше.

21:57

Seraffim

Молодцы, ребята! С победой!!!

21:57

ЦСКА71

додержали, дотерпели, с победой краснодарские)))

21:57

63регион

С выходом в 1/8!

21:56

alexalex

Молодцы !!!

21:56

Jean4

Матч чем-то напомнил противостояние 2012 года, Спам - Фенер. Победа дома 2-1 и ничья 1-1 в Стамбуле.

21:56

Rastan

Краснодар!!! Посрамил многочисленных "псевдоэкспертов", своей мужской, грамотной игрой!

21:56

King's Bounty IIII

С такой игрой дальше будет очень тяжело !

21:55

\AleXiuS/

Честно говоря, не ожидал такого характера от Краснодара. Молодцы!!!

21:55

Versus67

повезло туркам.

21:54

shpasic

нет, чтобы красивый футбол показать и 3:5 проиграть!

21:54

ladafan

турки пасатижи!!! наши МОЛОДЦЫ!!!

21:54

marksan

Мои поздравления быкам!

21:54

ArsenJaSenKo

Красавцы!!

21:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ