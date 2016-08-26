14:35 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" сыграет с "Шальке" и "Зальцбургом"

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"Краснодар" попал в квартет I в ходе жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Соперниками "быков" станут "Шальке" и "Зальцбург", четвертая команда пока не определена. Подопечные Олега Кононова пробились в групповой турнир через квалификацию, начав ее с 3-го отборочного раунда. Первый матч в квартете состоится 15 сентября.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая 2017 года в шведском городе Сольне. Напомним, что помимо "Краснодара" участие в турнире из российских клубов принимает "Зенит", а "Спартак" выбыл из борьбы в 3-м отборочном раунде.  

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