"Краснодар" сыграет ответный матч с "Фенербахче" на день раньше

Стало известно расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Первые поединки состоятся 16 февраля. "Зенит" в этот день сыграет в Бельгии против "Андерлехта", "Ростов" примет пражскую "Спарту", а "Краснодар" - турецкий "Фенербахче".

Основаная часть ответных матчей запланирована на 23 февраля. "Краснодар" свой поединок в Стамбуле проведет на день раньше - 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

16 февраля

"Атлетик" (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

"Легия" (Польша) – "Аякс" (Нидерланды)

"Андерлехт" (Бельгия) – "Зенит" (Россия)

"Астра" (Румыния) – "Генк" (Бельгия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Сент-Этьен" (Франция)

"Вильярреал" (Испания) – "Рома" (Италия)

"Лудогорец" (Болгария) – "Копенгаген" (Дания)

"Сельта" (Испания) – "Шахтер" (Украина)

"Олимпиакос" (Греция) – "Османлыспор" (Турция)

"Гент" (Бельгия) – "Тоттенхэм Хотспур" (Англия)

"Ростов" (Россия) – "Спарта" (Чехия)

"Краснодар" (Россия) – "Фенербахче" (Турция)

"Боруссия" М (Германия) – "Фиорентина" (Италия)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Лион" (Франция)

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) – "Бешикташ" (Турция)

ПАОК (Греция) – "Шальке" (Германия)

Ответные матчи

22 февраля

"Сент-Этьен" – "Манчестер Юнайтед"

"Фенербахче" – "Краснодар"

23 февраля

АПОЭЛ – "Атлетик"

"Аякс" – "Легия"

"Зенит" – "Андерлехт"

"Генк" – "Астра"

"Рома" – "Вильярреал"

"Копенгаген" – "Лудогорец"

"Шахтер" – "Сельта"

"Османлыспор" – "Олимпиакос"

"Тоттенхэм" – "Гент"

"Спарта" – "Ростов"

"Фиорентина" – "Боруссия" М

"Лион" – "АЗ Алкмар"

"Бешикташ" – "Хапоэль"

"Шальке" – "ПАОК"