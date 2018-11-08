"Краснодар" - "Стандард": стали известны составы команд

"Краснодар" и "Стандард" объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового турнира Лиги Европы. В составе российского клуба 19-летний Матвей Сафонов дебютирует в Лиге Европы. В составе "Стандарда" отсутствует капитан команды Себастьен Поконьоли.
Состав "Краснодара": Сафонов, Стоцкий, Спаич, Газинский, Петров, Мартынович, Каборе, Куэва Браво, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Адамов, Фьолусон, Марков, Шишкин, Перейра, Игнатьев, Сулейманов
Состав "Стандарда": Очоа, Ванхесден, Кимирот, Эмонд, Карсела, Марин, Денепо, Фай, Лестьенн, Луиндама, Лайфис.
Запасные: Жиллет, Горо, Агбо, Косанович, Орландо Са, Бастьен, Мпоку.
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