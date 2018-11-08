19:37 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" - "Стандард": стали известны составы команд

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"Краснодар" и "Стандард" объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового турнира Лиги Европы. В составе российского клуба 19-летний Матвей Сафонов дебютирует в Лиге Европы. В составе "Стандарда" отсутствует капитан команды Себастьен Поконьоли.

Состав "Краснодара": Сафонов, Стоцкий, Спаич, Газинский, Петров, Мартынович, Каборе, Куэва Браво, Классон, Вандерсон, Ари.

Запасные: Адамов, Фьолусон, Марков, Шишкин, Перейра, Игнатьев, Сулейманов

Состав "Стандарда": Очоа, Ванхесден, Кимирот, Эмонд, Карсела, Марин, Денепо, Фай, Лестьенн, Луиндама, Лайфис.

Запасные: Жиллет, Горо, Агбо, Косанович, Орландо Са, Бастьен, Мпоку.

Краснодар - Стандард Л

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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