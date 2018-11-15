20:40 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" решил, что УЕФА предложил прозвище для Сафонова. И доволен этим

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УЕФА в официальном твиттере отметил быструю реакцию голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" (2:1). 

"Молниеносная реакция Сафонова! Какой еще вратарь может сделать такой сейв?" - написал Твиттер УЕФА. 

 

"Краснодар" воспринял этот твит как предложение прозвища вратарю - "Молния".

 

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