"Краснодар" решил, что УЕФА предложил прозвище для Сафонова. И доволен этим

УЕФА в официальном твиттере отметил быструю реакцию голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" (2:1).

"Молниеносная реакция Сафонова! Какой еще вратарь может сделать такой сейв?" - написал Твиттер УЕФА.

УЕФА предлагает прозвище для Матвея Сафонова! ⚡Молния⚡



Нам нравится, а вам? 😊 https://t.co/xGIIfOfY5N – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 ноября 2018 г.

"Краснодар" воспринял этот твит как предложение прозвища вратарю - "Молния".