"Краснодар" решил, что УЕФА предложил прозвище для Сафонова. И доволен этим

УЕФА в официальном твиттере отметил быструю реакцию голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" (2:1).
"Молниеносная реакция Сафонова! Какой еще вратарь может сделать такой сейв?" - написал Твиттер УЕФА.
УЕФА предлагает прозвище для Матвея Сафонова! ⚡Молния⚡– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 ноября 2018 г.
Нам нравится, а вам? 😊 https://t.co/xGIIfOfY5N
"Краснодар" воспринял этот твит как предложение прозвища вратарю - "Молния".
⚡️ Lightning reactions from Safonov! 👐– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 ноября 2018 г.
Which other #UEL keeper could make this save? 🤔 pic.twitter.com/Xol5bDn4pg
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