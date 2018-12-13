"Краснодар" разгромно проиграл в Севилье, но вышел в плей-офф Лиги Европы

"Севилья" обыграла "Краснодар" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:0. Дубль в первые 10 минут сделал нападающий Виссам Бен Йеддер. В начале второго тайма за игру рукой в собственной штрафной был удален защитник "быков" Кристиан Рамирес. Пенальти реализовал Эвер Банега.

В параллельной игре турецкий "Акхисар" и бельгийский "Стандард" сыграли вничью - 0:0.

"Севилья" заняла первое место в группе с 12-ю очками. Вторым стал "Краснодар", на счету которого также 12 очков. Третий - "Стандард" (10), четвертый "Акхисар" (1).

Лига Европы

Групповой турнир

6-й тур

Группа J

"Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия) - 3:0 (2:0)

Голы: Бен Йеддер, 5 (1:0). Бен Йеддер, 10 (2:0). Банега, 49 - с пенальти (3:0).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес, Меркадо, Промес, Меса, Банега (Амаду, 70), Васкес, Эскудеро, Бен Йеддер (Хесус Навас, 72), Андре Силва (Муриэль, 77).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Шишкин, 77), Газинский, Каборе, Перейра (Стоцкий, 51), Классон, Игнатьев (Куэва, 61).

Предупреждения: Газинский, 14. Рамирес, 40. Промес, 40. Банега, 65.

Удаление: Рамирес, 48 (фол последней надежды).

Судьи: Стефански. Бонек, Голис, Добрынин, Франковски (все - Польша).

13 декабря. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

"Акхисар БС" (Турция) - "Стандард Л" (Бельгия) - 0:0

"Акхисар БС": Лукач, Вршаевич, Кадир Келеш, Джанер Османпаша, Регаттен (Айик, 71), Элдер Барбоза (Билал Кыса, 90+2), Сиссоко, Ману, Жозуэ, Сержинью (Эрай Атасевен, 17), Айкут Чевикер.

"Стандард": Очоа, Косанович, Фай, Ванхейсден, Луйиндама, Карсела-Гонсалес, Бастьен (Улари, 83), Уче Агбо (Мпоку, 60), Марин, Лестьенн, Са (Эмон, 83).

Предупреждения: Сержинью, 10. Карсела-Гонсалес, 51. Лукач, 75. Ванхейсден, 90+3. Айик, 90+6. Мпоку, 90+6.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

13 декабря. Акхисар. Стадион "Спор Тото Акхисар".