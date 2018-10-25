"Краснодар" проиграл "Стандарду", пропустив в компенсированное время

"Краснодар" проиграл "Стандарду" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2). В составе "быков" отличился нападающий Ари, у бельгийского клуба голами отметились форвард Рено Эмон и защитник Константинос Лаифис.

Лига Европы

Группа J

"Стандард Л" (Бельгия) - "Краснодар" (Россия) - 2:1 (0:1)

Голы: Ари, 39 (0:1). Эмон, 47 (1:1). Лаифис, 90+3 (2:1).

"Стандард Л" (Бельгия): Очоа, Каванда, Луиндама, Лаифис, Фай (Лестьенн, 78), Цимирот, Уче (Дженепо, 46), Поконьоли, Марин, Эмон (Бастьен, 84), Карсела-Гонсалес.

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Куэва, 76), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 80), Ари (Игнатьев, 76), Классон.

Предупреждения: Лаифис, 50. Газинский, 90+5.

Судьи: Гвида. Мели, Тонолини, Иррати, Фаббри (все - Италия).

25 октября. Льеж. Стадион "Морис Дюфран".

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