21:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" проиграл "Шальке" в первом матче на новом стадионе

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Шальке" - 0:1. "Быки" уступили в первом матче на своем новом стадионе. Фото REUTERS
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Шальке" - 0:1. "Быки" уступили в первом матче на своем новом стадионе. Фото REUTERS
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"Краснодар" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы уступил "Шальке". Единственный мяч в первом тайме забил Евгений Коноплянка. Это первое поражение для Игоря Шалимова у руля краснодарской команды. Отметим, что это был дебютный матч "Краснодара" на своем новом стадионе.

В другой встрече 3-го тура "Зальцбург" уступил "Ницце" (0:1). После трех туров в группе I лидирует "Шальке" (9 очков), "Краснодар" (6) – второй, "Ницца" (3) - третья, "Зальцбург" (0) - четвертый. В следующем туре, 3 ноября, "Шальке" примет "Краснодар", а "Ницца" – "Зальцбург". 

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа I

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Шальке" (Германия) – 0:1 (0:1)

Гол: Коноплянка, 11.

"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Эбуэ (Газинский, 55), Подберезкин (Лаборде, 67), Ахмедов (Мамаев, 74), Ари, Жоаузинью.

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Налду, Настасич, Рахман Баба, Жуниор Кайсара, Стамбули, Аого, Майер (Хюнтелар, 77), Коноплянка (Шепф, 67), Ди Санто (Керер, 90+3).

Предупреждения: Налду, 70. Ди Санто, 85. Газинский, 90+3.

Судьи: КЛАТТЕНБУРГ, Аттуэлл, Беннетт, Коллин, Марринер (все Англия).

20 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 3-й тур

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КОММЕНТАРИИ (37)
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Коновалов

дас ист гут !!!

23:27

fedland

У новых стадионов карма поражения в первых домашних еврокубковых матчах. Спартак, ЦСКА, Краснодар. Кто там следующий открывает новый стадион? Ах да, Зенит же....

22:51

Ulan3

Kupservas Мечты, мечты...

22:50

Kupservas

По игре Краснодар-Ницца, по форме Краснодар-Зенит....

22:48

Kupservas

Дух Атлетико витает, Краснодар 0-1 попал. Судя по игре и Синит попадет 0-1.

22:47

Vladimir Semenovich

Шалимов женский тренер, разве он что-нибудь даст Краснодару? После матча Краснодар-Ростов, когда Ростов возил 87 минут Краснодар и лишь с помощью Еськова, который назначил необоснованный пенальти в ворота ростовчан Краснодар выиграл, а Шалимов заявил что мы выиграли по делу, противно было его слушать. Теперь началось его падение как тренера вместе с командой, прошу заметить Шальке-04 далеко не Атлетико, а евроочков шалимовская команда не заработала.

22:35

МачоМэн

шалимов предатель Родины, ты не тренер - твоё место рядом с Ураланом. ты ничего своего в команду не внёс, по прежнему играют быки на багаже кононова, та же перепасовка ни о чём возле штрафной, те же бездумные дальние удары от своей штрафной, авось кто зацепится за мяч - да цепляться то некому - ари от легкого ветра как падал так и падает, лаборде аля халк одного обведёт другому мяч подарит. газинский деградировал, подберёзкин это ваще что то с чем то, дальних ударов нет, вообще никаких ударов по воротам нет - ты тупик для краснодара! Я уверен, к зимней паузе, когда багаж кононова окончательно закончится, мы будем десятку замыкать в нашем согазе. я бы обматерил тебя, но модератор не пропустит. И кстати что с чатом? почему кирилицей нельзя было писать?

22:34

Отжогин

Не надо было сборную прежде себя туда пускать.

22:22

AlexMiron

Каждый раз когда команда открывает свой стадион!Она проигрывает!Спартак-АЕК 0:1;ЦСКА-Тоттенхэм 0:1;теперь Краснодар-Шальке 04 0:1!Что за совпадения ???

22:13

kerch

Чуть раньше бы Лоборде вышел. Подберезкин очень слаб для таких игр.

22:13

MITLIX

Пока не будет билетов он-лайн- будет проклятие Гуттманна. 100 лет без побед

22:12

sproper

куда бы вы скунсы дели свою вонь,если бы Краснодр забил таки заслуженный гол

22:11

MITLIX

Это Галицкому за он-лайн))))

22:11

diskmen

Без Смолова Краснодар превратился в полный отстой.Скоро Шалимов уйдёт в утиль.Проклятая европейская неделя.Наверное только Зенит который звенит и победит.

22:10

Дузер

Ну не всем же аекам проигрывать дома,можно и шальке проиграть)

22:08

самарец

да какой класс у Шальке? играли хуже Краснодара Победили за счёт случайного гола Шальке ни о чём

22:06

Дузер

Это все таки шальке,а не аек кипрский)Хотя лаборде дятел,такой момент запорол)

22:05

SIZ170

al.bel Я всегда буду болеть против команды, в которой играет Мамаев, ярко выраженный подлец с гнилью внутри. 22:03 ======================= .... иди ЯДУ выпей.....

22:04

ростовский свин

шальке симпатичная команда! думаю неудачи в бундеслиге у них временные. Насчет стадиона еще несколько неудач и попа галицкому придется приглпшпть:-) помнится локомотив когда в 2002 году открыл стадион - долго не мог забить. Тоже прибегли к помощи высших сил:-) поп освятил и маминов забил.

22:04

Гугенот

Проиграть такому Шальке - это надо было постараться. Кого можно выделить в Краснодаре? Ни-ко-го! Занавес.

22:04

RSDsouth

Не фартовый стадион Арутюняна ... Ходить сюда все равно что в магазин Магнит- ярко и просрочка

22:04

П_о_в_а_р

Gaitsky loshara

22:03

al.bel

Я всегда буду болеть против команды, в которой играет Мамаев, ярко выраженный подлец с гнилью внутри.

22:03

Бегущий человек

Сборная прокляла новый стадион Краснодара.

22:03

SIZ170

играли очень хорошо!!!!.... жаль что проиграли....

22:02

Meddle

Кажись, при Кононове на поле поинтересней было.

22:01

Излучение Промкооперации и Пищев

Нужно избавляться от Ахмедова! Вроде игрок группы атаки, а не забивает и передач голевых не отдает, очень низкая эффективность, а ведь 5 лет назад казался очень серьезным игроком...

22:01

Kirillyurrich

теперь из группы не выйдут удоды

22:01

Slim Taller

Шмурнов рассуждал,как важно Краснодару занять первое место.Ницца дома обыграет Краснодар,и какое тогда будет место?!

22:01

Баск

Огорчили...

22:01

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Материалы других СМИ