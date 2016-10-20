"Краснодар" проиграл "Шальке" в первом матче на новом стадионе

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Шальке" - 0:1. "Быки" уступили в первом матче на своем новом стадионе. Фото REUTERS

"Краснодар" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы уступил "Шальке". Единственный мяч в первом тайме забил Евгений Коноплянка. Это первое поражение для Игоря Шалимова у руля краснодарской команды. Отметим, что это был дебютный матч "Краснодара" на своем новом стадионе.

В другой встрече 3-го тура "Зальцбург" уступил "Ницце" (0:1). После трех туров в группе I лидирует "Шальке" (9 очков), "Краснодар" (6) – второй, "Ницца" (3) - третья, "Зальцбург" (0) - четвертый. В следующем туре, 3 ноября, "Шальке" примет "Краснодар", а "Ницца" – "Зальцбург".

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа I

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Шальке" (Германия) – 0:1 (0:1)

Гол: Коноплянка, 11.

"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Эбуэ (Газинский, 55), Подберезкин (Лаборде, 67), Ахмедов (Мамаев, 74), Ари, Жоаузинью.

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Налду, Настасич, Рахман Баба, Жуниор Кайсара, Стамбули, Аого, Майер (Хюнтелар, 77), Коноплянка (Шепф, 67), Ди Санто (Керер, 90+3).

Предупреждения: Налду, 70. Ди Санто, 85. Газинский, 90+3.

Судьи: КЛАТТЕНБУРГ, Аттуэлл, Беннетт, Коллин, Марринер (все Англия).

20 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке"