"Краснодар" проиграл "Шальке" в первом матче на новом стадионе

"Краснодар" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы уступил "Шальке". Единственный мяч в первом тайме забил Евгений Коноплянка. Это первое поражение для Игоря Шалимова у руля краснодарской команды. Отметим, что это был дебютный матч "Краснодара" на своем новом стадионе.
В другой встрече 3-го тура "Зальцбург" уступил "Ницце" (0:1). После трех туров в группе I лидирует "Шальке" (9 очков), "Краснодар" (6) – второй, "Ницца" (3) - третья, "Зальцбург" (0) - четвертый. В следующем туре, 3 ноября, "Шальке" примет "Краснодар", а "Ницца" – "Зальцбург".
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа I
"КРАСНОДАР" (Россия) – "Шальке" (Германия) – 0:1 (0:1)
Гол: Коноплянка, 11.
"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Эбуэ (Газинский, 55), Подберезкин (Лаборде, 67), Ахмедов (Мамаев, 74), Ари, Жоаузинью.
"Шальке": Ферманн, Хеведес, Налду, Настасич, Рахман Баба, Жуниор Кайсара, Стамбули, Аого, Майер (Хюнтелар, 77), Коноплянка (Шепф, 67), Ди Санто (Керер, 90+3).
Предупреждения: Налду, 70. Ди Санто, 85. Газинский, 90+3.
Судьи: КЛАТТЕНБУРГ, Аттуэлл, Беннетт, Коллин, Марринер (все Англия).
20 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
Коновалов
дас ист гут !!!
23:27
fedland
У новых стадионов карма поражения в первых домашних еврокубковых матчах. Спартак, ЦСКА, Краснодар. Кто там следующий открывает новый стадион? Ах да, Зенит же....
22:51
Ulan3
Kupservas Мечты, мечты...
22:50
Kupservas
По игре Краснодар-Ницца, по форме Краснодар-Зенит....
22:48
Kupservas
Дух Атлетико витает, Краснодар 0-1 попал. Судя по игре и Синит попадет 0-1.
22:47
Vladimir Semenovich
Шалимов женский тренер, разве он что-нибудь даст Краснодару? После матча Краснодар-Ростов, когда Ростов возил 87 минут Краснодар и лишь с помощью Еськова, который назначил необоснованный пенальти в ворота ростовчан Краснодар выиграл, а Шалимов заявил что мы выиграли по делу, противно было его слушать. Теперь началось его падение как тренера вместе с командой, прошу заметить Шальке-04 далеко не Атлетико, а евроочков шалимовская команда не заработала.
22:35
МачоМэн
шалимов предатель Родины, ты не тренер - твоё место рядом с Ураланом. ты ничего своего в команду не внёс, по прежнему играют быки на багаже кононова, та же перепасовка ни о чём возле штрафной, те же бездумные дальние удары от своей штрафной, авось кто зацепится за мяч - да цепляться то некому - ари от легкого ветра как падал так и падает, лаборде аля халк одного обведёт другому мяч подарит. газинский деградировал, подберёзкин это ваще что то с чем то, дальних ударов нет, вообще никаких ударов по воротам нет - ты тупик для краснодара! Я уверен, к зимней паузе, когда багаж кононова окончательно закончится, мы будем десятку замыкать в нашем согазе. я бы обматерил тебя, но модератор не пропустит. И кстати что с чатом? почему кирилицей нельзя было писать?
22:34
Отжогин
Не надо было сборную прежде себя туда пускать.
22:22
AlexMiron
Каждый раз когда команда открывает свой стадион!Она проигрывает!Спартак-АЕК 0:1;ЦСКА-Тоттенхэм 0:1;теперь Краснодар-Шальке 04 0:1!Что за совпадения ???
22:13
kerch
Чуть раньше бы Лоборде вышел. Подберезкин очень слаб для таких игр.
22:13
MITLIX
Пока не будет билетов он-лайн- будет проклятие Гуттманна. 100 лет без побед
22:12
sproper
куда бы вы скунсы дели свою вонь,если бы Краснодр забил таки заслуженный гол
22:11
MITLIX
Это Галицкому за он-лайн))))
22:11
diskmen
Без Смолова Краснодар превратился в полный отстой.Скоро Шалимов уйдёт в утиль.Проклятая европейская неделя.Наверное только Зенит который звенит и победит.
22:10
Дузер
Ну не всем же аекам проигрывать дома,можно и шальке проиграть)
22:08
самарец
да какой класс у Шальке? играли хуже Краснодара Победили за счёт случайного гола Шальке ни о чём
22:06
Дузер
Это все таки шальке,а не аек кипрский)Хотя лаборде дятел,такой момент запорол)
22:05
SIZ170
al.bel Я всегда буду болеть против команды, в которой играет Мамаев, ярко выраженный подлец с гнилью внутри. 22:03 ======================= .... иди ЯДУ выпей.....
22:04
ростовский свин
шальке симпатичная команда! думаю неудачи в бундеслиге у них временные. Насчет стадиона еще несколько неудач и попа галицкому придется приглпшпть:-) помнится локомотив когда в 2002 году открыл стадион - долго не мог забить. Тоже прибегли к помощи высших сил:-) поп освятил и маминов забил.
22:04
Гугенот
Проиграть такому Шальке - это надо было постараться. Кого можно выделить в Краснодаре? Ни-ко-го! Занавес.
22:04
RSDsouth
Не фартовый стадион Арутюняна ... Ходить сюда все равно что в магазин Магнит- ярко и просрочка
22:04
П_о_в_а_р
Gaitsky loshara
22:03
al.bel
Я всегда буду болеть против команды, в которой играет Мамаев, ярко выраженный подлец с гнилью внутри.
22:03
Бегущий человек
Сборная прокляла новый стадион Краснодара.
22:03
SIZ170
играли очень хорошо!!!!.... жаль что проиграли....
22:02
Meddle
Кажись, при Кононове на поле поинтересней было.
22:01
Излучение Промкооперации и Пищев
Нужно избавляться от Ахмедова! Вроде игрок группы атаки, а не забивает и передач голевых не отдает, очень низкая эффективность, а ведь 5 лет назад казался очень серьезным игроком...
22:01
Kirillyurrich
теперь из группы не выйдут удоды
22:01
Slim Taller
Шмурнов рассуждал,как важно Краснодару занять первое место.Ницца дома обыграет Краснодар,и какое тогда будет место?!
22:01
Баск
Огорчили...
22:01