"Краснодар" проиграл "Сельте" в Испании

"Краснодар" уступил "Сельте" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Виго. Сначала во втором тайме на точный удар Даниэля Васса со штрафного "быки" ответили голом Виктора Классона. Победу хозяевам на 90-й минуте встречи принес вышедший на замену форвард Клаудио Бовю.

Отметим, что впервые в стартовом составе "Краснодара" вышел 21-летний Илья Жигулев - первый воспитанник клубной академии, с которым был подписан профессиональный контракт. Кроме того, на замену у гостей вышел Павел Мамаев, который не играл с октября прошлого года.

Ответная игра пройдет в России 16 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Сельта" (Испания) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: Васс, 50 (1:0). Классон, 56 (1:1). Бовю, 90 (2:1).

Трансляция матча "Сельта" – "Краснодар"