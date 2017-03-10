00:56 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" проиграл "Сельте" в Испании

Четверг. Виго. "Сельта" – "Краснодар" – 2:1. Краснодарец Виктор КЛАССОН против испанца Уго МАЛЬО. Фото REUTERS
Четверг. Виго. "Сельта" – "Краснодар" – 2:1. Краснодарец Виктор КЛАССОН против испанца Уго МАЛЬО. Фото REUTERS
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"Краснодар" уступил "Сельте" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Виго. Сначала во втором тайме на точный удар Даниэля Васса со штрафного "быки" ответили голом Виктора Классона. Победу хозяевам на 90-й минуте встречи принес вышедший на замену форвард Клаудио Бовю.

Отметим, что впервые в стартовом составе "Краснодара" вышел 21-летний Илья Жигулев - первый воспитанник клубной академии, с которым был подписан профессиональный контракт. Кроме того, на замену у гостей вышел Павел Мамаев, который не играл с октября прошлого года.

Ответная игра пройдет в России 16 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Сельта" (Испания) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: Васс, 50 (1:0). Классон, 56 (1:1). Бовю, 90 (2:1).

Трансляция матча "Сельта" – "Краснодар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

главное, что СВОЙ ВОСПИТАННИК вышел в основе. это самое важное же.

01:00

Thomas_Boy

Дома хватит и одного гола, но гораздо сложнее будет не пропустить...

00:59

HAZELSAMARA

Пропустили второй гол в ту же пору, что и "Зенит" в Питере от "Андерлехта". Если честно, такая частота надоедает. "Спартак" от АЕК, "Ростов" в Мадриде...

00:58

Shumer

повезло голубым засранцам

00:58

баламошка

Дома победят и пройдут дальше. Надеюсь.

00:58

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