"Краснодар" проиграл "Сельте" в Испании

"Краснодар" уступил "Сельте" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Виго. Сначала во втором тайме на точный удар Даниэля Васса со штрафного "быки" ответили голом Виктора Классона. Победу хозяевам на 90-й минуте встречи принес вышедший на замену форвард Клаудио Бовю.
Отметим, что впервые в стартовом составе "Краснодара" вышел 21-летний Илья Жигулев - первый воспитанник клубной академии, с которым был подписан профессиональный контракт. Кроме того, на замену у гостей вышел Павел Мамаев, который не играл с октября прошлого года.
Ответная игра пройдет в России 16 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
"Сельта" (Испания) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 2:1 (0:0)
Голы: Васс, 50 (1:0). Классон, 56 (1:1). Бовю, 90 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
shpasic
главное, что СВОЙ ВОСПИТАННИК вышел в основе. это самое важное же.
01:00
Thomas_Boy
Дома хватит и одного гола, но гораздо сложнее будет не пропустить...
00:59
HAZELSAMARA
Пропустили второй гол в ту же пору, что и "Зенит" в Питере от "Андерлехта". Если честно, такая частота надоедает. "Спартак" от АЕК, "Ростов" в Мадриде...
00:58
Shumer
повезло голубым засранцам
00:58
баламошка
Дома победят и пройдут дальше. Надеюсь.
00:58