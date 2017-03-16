"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала "Краснодар" на своем поле уступил "Сельте" – 0:2. По голу забили Уго Мальо и Яго Аспас. На 86-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник краснодарцев Шарль Каборе. Первая встреча между этими командами также завершилась в пользу испанского клуба (1:2).

Напомним, что в этом матче не принимали участия травмированный форвард "быков" Федор Смолов и заболевший вратарь Станислав Крицюк. Защитник Кристиан Рамирес получил повреждение на разминке перед игрой.

Своего следующего соперника "Сельта" узнает завтра после жеребьевки.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Сельта" (Испания) – 0:2 (0:0)

Голы: Мальо, 52 (0:1). Аспас, 80 (0:2).

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Налду, Гранквист, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Лаборде, 70), Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон, Классон (Жоаузинью, 60).

"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас, Кабраль, Хонни Кастро, Радойя, Васс (Хосабед Санчес, 74), Эрнандес (Бовю, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо.

Предупреждения: Каборе, 21. Газинский, 42. Гранквист, 43. Вандерсон, 47. Радойя, 54.

Удаление: Каборе, 86 (грубая игра).

Судьи: БЮКЕ. Гренгор, Кано, Мигельгорри, Ренвий (все Франция).

16 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Первый матч – 1:2.

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"