"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала "Краснодар" на своем поле уступил "Сельте" – 0:2. По голу забили Уго Мальо и Яго Аспас. На 86-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник краснодарцев Шарль Каборе. Первая встреча между этими командами также завершилась в пользу испанского клуба (1:2).
Напомним, что в этом матче не принимали участия травмированный форвард "быков" Федор Смолов и заболевший вратарь Станислав Крицюк. Защитник Кристиан Рамирес получил повреждение на разминке перед игрой.
Своего следующего соперника "Сельта" узнает завтра после жеребьевки.
Лига Европы
1/8 финала
Ответный матч
"КРАСНОДАР" (Россия) – "Сельта" (Испания) – 0:2 (0:0)
Голы: Мальо, 52 (0:1). Аспас, 80 (0:2).
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Налду, Гранквист, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Лаборде, 70), Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон, Классон (Жоаузинью, 60).
"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас, Кабраль, Хонни Кастро, Радойя, Васс (Хосабед Санчес, 74), Эрнандес (Бовю, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо.
Предупреждения: Каборе, 21. Газинский, 42. Гранквист, 43. Вандерсон, 47. Радойя, 54.
Удаление: Каборе, 86 (грубая игра).
Судьи: БЮКЕ. Гренгор, Кано, Мигельгорри, Ренвий (все Франция).
16 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Первый матч – 1:2.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
serzheo
Thomas_Boy____________ Раз в году и палка стреляет. Но вот Наполи, Рома, Ювентус, Интер, Милан - сильнее первой пятерки Англов. Первая половина Испании - вообще вне конкуренции. Саксов даже Рыболовлев с Монако - раздевает, и ни кого - нибудь а Сити... Тут даже спорить не о чем.
23:54
Veg Sneggi
Вылетели те, кто летает летом. А Краснодар достойно выступил и выбыл.
23:49
Rus_Witcher
sp2012 Закономерный пронос команды,которой и не должно было быть в плей-офф,если вспомнить игру с Зальцбургом!! 23:46 Даун. Болела "Зенита" или "Срамтака"?????? Куда ваш клуб прошел???????
23:49
Rus_Witcher
Болелам "Краснодара". Ни в коем случае не расстраиваться! "Сельта" улетит! В жопу! А мы в следующем семестре покорим новы высоты!
23:46
Don Miguel
Понятно, что уже повылезало все вонючие гнилье по "игрочишкам и тренеришкам", но местами Краснодар играл классно. Просто у Сельты нашлись "еще более классные места". Они ими и сыграли. Краснодару - не вешать нос, сопли утереть, и продолжать. Другим бы тоже пожелать "утереть сопли", но не продолжать!
23:46
sp2012
Закономерный пронос команды,которой и не должно было быть в плей-офф,если вспомнить игру с Зальцбургом!!
23:46
ozozolio
Проиграли в тактике и быстроте принятия решений. Ну и конечно хороших игроков с рос паспортами-не хватает даже на несколько команд.
23:46
Thomas_Boy
serzheo ___________ На каком основании ты так считаешь? К примеру, откуда уверенность, что "Эспаньол" обыграет "Лестер"? Ведь аутсайдер АПЛ "Лестер" только что вынес "Севилью" - одного из претендентов на чемпионство в Испании.
23:45
serzheo
Thomas_Boy____Италии - тоже.
23:41
serzheo
Thomas_Boy_____ Нет. Я считаю что чемп Испании сильнее Англии - вот и вся причина - не выдумывай.
23:40
Thomas_Boy
serzheo ____ У МЮ будет без шансов. Ибо это игра, а не реклама. ___________ Ты это пишешь только потому, что МЮ - типа саксы, которых ты не выносишь. В реальности написать, что условный "Эйбар" сильнее МЮ... Ну это надо либо быть очень предвзятым, либо головой сильно удариться.
23:35
Адекватный Зритель_
Серёга пьяного Юрана насмотрелся. А Андерлехт вынес бы МЮ + Сельту. За явным преимуществом.
23:33
serzheo
Thomas_Boy____ У МЮ будет без шансов. Ибо это игра, а не реклама.
23:31
Thomas_Boy
serzheo ______________ Я теперь даже хочу, чтобы МЮ сыграл с "Сельтой". Чтобы ты понял, насколько МЮ сильнее.
23:29
Der schwein
Проба положительна Об отставке ещё не объявили? 23:25--------------------- А кого ставить то? Можно подумать, что в Краснодар очередь из тренеров стоИт )))
23:29
Der schwein
Кстати, арбитр судил очень хорошо. Его бы на матч Барса-ПСЖ и Барса была бы за бортом:)
23:27
serzheo
))))) А вы думаете что разукрашенный соперник сильнее? _ Нет. Это видно по игре. Как с Монако...
23:25
Проба положительна
Об отставке ещё не объявили?
23:25
higagy
В любом случае, у Краснодара прогресс, посему молодцы.
23:23
)V(ax
serzheo )V(ax___ В игре Сельта - МЮ - победит Сельта - за явным преимуществом. 23:21_____Все с тобой ясно. Юношеский максимализм? Вычеркиваем из списка.
23:23
Thomas_Boy
В игре Сельта - МЮ - победит Сельта - за явным преимуществом._____________ ))))))))))))))))))))))))
23:22
С.Мороз
Вопрос к руководству и тренерскому штабу....зачем было в чемпионате играть обе игры основой??Пример Сельты...поучителен....учитесь дилетанты!!!Испанцы в чемпионате играли вторым составом а в Еврокубках основой,а Шалимов погнался за двумя зайцами и потерял пол команды...одни травмы и дисквалификации,вообщем тренер не о чём!Да и ещё момент...судья очень часто наказывал Краснодар за игру локтем....а в чемпионате наши судьи...помним разбитое Гранквистом лицо Мельгарехо,ни пенальти ни карточки...тепличные условия...аукнулись в Еврокубках!!!
23:22
serzheo
)V(ax___ В игре Сельта - МЮ - победит Сельта - за явным преимуществом.
23:21
)V(ax
freak Краснодар самая безвольная команда из верхушки ЧР. И это диагноз при любом тренере.... 23:18__________Ну и по каким симптомам мы ставим диагноз? По географии или по качеству воды?)) Тренер, так то, 90% успеха.
23:20
freak
Краснодар самая безвольная команда из верхушки ЧР. И это диагноз при любом тренере....
23:18
Вгыгел
кр-дар вылетел , то же ждет ростов с мю
23:16
Shumer
Желания атаковать много, а техники - с гулькин нос! С таким набором далеко не уедешь!!!(((
23:16
)V(ax
serzheo, Сельта и "сила" слова не сопоставимые. Добротный среднеевропейский клуб, не более. И выделить, кроме негритосика, которого я наззвание позабыд, некого))
23:15
Thomas_Boy
serzheo ___ МЮ слабее всей первой половины чемпа Испании. _____________ Ты себе представляешь силу, например "Эйбара"?
23:13
Alex.S
Не нравится мне нынешний Краснодар. Нельзя так зависеть от Смолова. И еще. Нельзя быть таким унылым клоуном, как Лаборде. Нет в тебе артистизма, не надо смешить зрителей падением в штрафной.
23:12