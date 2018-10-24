"Краснодар" прилетел в Бельгию, где завтра состоится матч 3-го тура Лиги Европы против "Стандарда", сообщает Твиттер "быков".

После двух туров "Краснодар" занимает 1-е место в турнирной таблице группы J Лиги Европы, имея в активе шесть очков. "Стандард" с тремя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, что матч группы "Стандард" - "Краснодар" пройдет завтра в Льеже. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.