"Краснодар" прибыл в Турцию на матч с "Фенербахче"

Футболисты и тренерский штаб "Краснодара" прибыли в Турцию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", сообщает пресс-служба клуба. Сегодня в 18:00 команда проведет тренировку на стадионе стамбульского клуба. Матч состоится в четверг и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, первая игра завершился в пользу российской команды - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил новичок "Краснодара" Виктор Классон.