"Краснодар" победил "Зальцбург"

"Краснодар" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Зальцбург" – 1:0. Единственный гол встречи на 37-й минуте встречи забил полузащитник Жоаузинью. Отметим, что подопечные Игоря Шалимова доигрывали встречу в меньшинстве – на 72-й минуте за две желтые карточки был удален Сергей Петров.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

1-й тур

"Зальцбург" (Австрия) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 0:1 (0:1)

Гол: Жоаузинью, 37.

"Зальцбург": Вальке, Уисдом (Лайнер, 30. Вамберту, 80), Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Ладзаро, Упамекано, Самассеку (Даббур, 73), Бериша, Минамино, Сориано.

"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Налду, Гранквист, Петров, Каборе, Эбуэ, Ахмедов (Газинский, 62), Подберезкин (Лаборде, 60), Смолов, Жоаузинью (Калешин, 74).

Предупреждения: Петров, 48. Каборе, 51. Самассеку, 67. Лаборде, 86. Сориано, 90+5.

Удаление: Петров, 72.

Судьи: ЗЕЛИНКА. Илек, Патак, Пеликан, Пржигода (все - Чехия).

15 сентября. Зальцбург. Red Bull Arena.

Текстовая трансляция матча