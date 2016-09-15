"Краснодар" победил "Зальцбург"

"Краснодар" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Зальцбург" – 1:0. Единственный гол встречи на 37-й минуте встречи забил полузащитник Жоаузинью. Отметим, что подопечные Игоря Шалимова доигрывали встречу в меньшинстве – на 72-й минуте за две желтые карточки был удален Сергей Петров.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа I
1-й тур
"Зальцбург" (Австрия) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 0:1 (0:1)
Гол: Жоаузинью, 37.
"Зальцбург": Вальке, Уисдом (Лайнер, 30. Вамберту, 80), Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Ладзаро, Упамекано, Самассеку (Даббур, 73), Бериша, Минамино, Сориано.
"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Налду, Гранквист, Петров, Каборе, Эбуэ, Ахмедов (Газинский, 62), Подберезкин (Лаборде, 60), Смолов, Жоаузинью (Калешин, 74).
Предупреждения: Петров, 48. Каборе, 51. Самассеку, 67. Лаборде, 86. Сориано, 90+5.
Удаление: Петров, 72.
Судьи: ЗЕЛИНКА. Илек, Патак, Пеликан, Пржигода (все - Чехия).
15 сентября. Зальцбург. Red Bull Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
Фомальчуган
Мамаев ещё никак не может татушку свести у себя в паховых кольцах, а тах-то усё нормуль?
00:06
Излучение Промкооперации и Пищев
Смолов перерос уровень Краснодара! ЦСКА, ау!!!
00:06
Thomas_Boy
Молодцы. Без особых усилий. Смолов старался, хотя и передерживал порой мяч, но часто и варианта для передачи у него не было - один вперед лез.
00:03
polo-1
Спокойно и на классе. Молодцы!
00:01
ladafan
а прежний Краснодар - сыграл бы в ничью... а так молодцы!
00:01