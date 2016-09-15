23:56 15 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" победил "Зальцбург"

Полузащитник "Краснодара" Шарль КАБОРЕ (слева). Фото AFP
Полузащитник "Краснодара" Шарль КАБОРЕ (слева). Фото AFP
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"Краснодар" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Зальцбург" – 1:0. Единственный гол встречи на 37-й минуте встречи забил полузащитник Жоаузинью. Отметим, что подопечные Игоря Шалимова доигрывали встречу в меньшинстве – на 72-й минуте за две желтые карточки был удален Сергей Петров.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

1-й тур

"Зальцбург" (Австрия) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 0:1 (0:1)

Гол: Жоаузинью, 37.

"Зальцбург": Вальке, Уисдом (Лайнер, 30. Вамберту, 80), Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Ладзаро, Упамекано, Самассеку (Даббур, 73), Бериша, Минамино, Сориано.

"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Налду, Гранквист, Петров, Каборе, Эбуэ, Ахмедов (Газинский, 62), Подберезкин (Лаборде, 60), Смолов, Жоаузинью (Калешин, 74).

Предупреждения: Петров, 48. Каборе, 51. Самассеку, 67. Лаборде, 86. Сориано, 90+5.

Удаление: Петров, 72.

Судьи: ЗЕЛИНКА. Илек, Патак, Пеликан, Пржигода (все - Чехия).

15 сентября. Зальцбург. Red Bull Arena.

Текстовая трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Фомальчуган

Мамаев ещё никак не может татушку свести у себя в паховых кольцах, а тах-то усё нормуль?

00:06

Излучение Промкооперации и Пищев

Смолов перерос уровень Краснодара! ЦСКА, ау!!!

00:06

Thomas_Boy

Молодцы. Без особых усилий. Смолов старался, хотя и передерживал порой мяч, но часто и варианта для передачи у него не было - один вперед лез.

00:03

polo-1

Спокойно и на классе. Молодцы!

00:01

ladafan

а прежний Краснодар - сыграл бы в ничью... а так молодцы!

00:01

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