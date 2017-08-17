"Краснодар" победил "Црвену Звезду" - 3:2. Арбитры не увидели еще один гол "быков"

"Краснодар" одержал непростую победу над "Црвеной Звездой" со счетом 3:2 в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Отметим, что в этой встрече во втором тайме впервые в сезоне на поле вышел нападающий Федор Смолов.
В составе победителей по голу забивали Иван Игнатьев, Виктор Классон и Сергей Петров. У гостей отличились Славолюб Срнич и Александр Пешич. Отметим, что во втором тайме арбитры не засчитали "чистый" гол российского клуба.
На видеоповторах видно, как мяч после удара сербского полузащитника "быков", экс-игрока "Црвены Звезды" Михайло Ристича попал в перекладину и приземлился за линией ворот. После этого мяч вылетел обратно в поле. Ни один арбитр – ни главный судья Гедиминас Мажейка из Литвы, ни его помощники – на эпизод не отреагировал.
Напомним, что ответный матч состоится 24 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первый матч
"КРАСНОДАР" (РОССИЯ) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 3:2 (1:0)
- Краснодар
- Црвена Звезда (Футбол)
- Федор Смолов
- Сергей Петров
- Виктор Классон
- Иван Игнатьев
- Михайло Ристич
MaMoHTuK
"а в чём судейство аховое?!" это что, серьезно? когда за фолы, за которые полагается желтая карточка (толчок и пинок убегающего в контратаку игрока) вообще не свистят это норм? А за менее жесткие свистят выборочно, причем как ту, так и в другую сторону... Когда фиксируются оффсайды, которых нет и близко (в первом тайме когда рамирес полкоманды обыграл)... Это что? Полная некомпетентность или предвзятость? Незасчитанный гол - это вообще апофеоз судейской клоунады. Вишенка на торте, так сказать. Причем ладно бы мяч был на ленточке или рядом, он там залетел настолько, что нельзя было не увидеть, особенно боковому судье. Он вообще слепой? Я не понимаю, как вообще Краснодар после этой нелепости не развалился, а продолжил играть и вскоре еще забил. Позорище такое судейство для международного матча. У нас бы в чемпионате такое было - сейчас был бы каждый второй комментарий что всё было куплено...
22:25
RobertH
Красивый матч.По любому.А Томас Бой прав.Если таких очевидных голов судейка не видит,то его никакие инвестиции не спасут.И вообще,этого судью,жертву оккупации,нужно дисквалифицировать нафиг.Пусть судит первенство Литвы.Надеюсь ,что Г-н Галицкий этому поспособствует.А быки там на выезде должны порвать эту Звезду Црвену.
22:25
L Osokin
С победой Краснодар!)
22:24
Neuturungal
Неправы те, кто не переживает за ответную игру. Краснодар выиграет только если хватит свежести. В чем я лично сомневаюсь. На своем поле сербы могут быков просто смять.
22:24
Sobakin94
Как можно убогих литовских судей назначать назначать на Лигу Европы?
22:23
Gelik82
Ну и кто-то ещё сомневается в необходимости видеоповторов?
22:23
Thomas_Boy_
Slim Taller _________ а в чём судейство аховое?! Чиновникам не воровать нужно а установить систему фиксации гола.Арбитр в поле разглядеть такие моменты не в состоянии.А боковой тоже может не увидеть.Или,наоборот,увидеть чего не было.Т.Бахрамова и по сей день проклинают. ____________ Если боковой не видит такие голы, пусть купит очки. На метр мяч за линией ворот, удар не особо сильный, а он не видит.
22:18
redgy
короче все норм, но с обороной нужно что-то делать.. шалимову бы в штаб спеца..
22:17
avlaq
Vasildorf мы наших судей ругаем, а европейских низяяяя...
22:17
Valdemarson
Даже не переживаю за ответную игру, Краснодар выиграет без вариантов. Быки на выезде лучше играют.
22:13
avlaq
MaMoHTuK Не пробовал в зеркало посмотреть?
22:13
PitersS
Не знаю, что хуже-0:1 Зенита, или 3:2 Краснодара? Как бы мы не раздували щеки, а средненькие команды из Европы показывают наше место в футбольном мире..
22:12
SportsMan
Чистый гол, причём видно было хорошо с первого раза, можно было хотя бы посовещаться. Но судья, как уже было сказано - прибалт, заорал на наших игрков: "Не натта са мной расгоффарифать по русски!!!" )))))
22:12
sproper
OuksNeizbezhen Тряпки. Противно смотреть за безвольным катанием мяча без единой мысли особенно в последние 15 минут. Что ЦСКА, что Зенит, что Краснодар. Ненавижу ФК "Ростов", но уверен, что он одержит пятую победу подряд без вариантов над этими бычками. 21:55 Ты откуда выскочил? У Ростова единственная победа над Краснодаром за все 15 встреч. 8 побед у Краснодара.. Спец фигов
22:11
Фуля
Нормальный ход. Очередные очки в копилку России. Но скоро команда полуочко подключится и прощай высокий рейтинг. Они еще против Краснодара болеют, благодаря которому в групповой этап попали. Вот сущность гнилая.
22:09
Странно все это
гол ристича, пенальти после штрафного игнатьева, пенальти после прострела смолова.
22:09
MaMoHTuK
avlaq - еще один неадекват. Мне кажется, если какая наша команды победит 10:0 все равно найдутся олени, которые напишут что это повезло или что все было куплено...
22:07
zema1905
Такое ощущение ,что Краснодар их боялся,хотя ЦЗ команда уровня ФНЛ.
22:06
Drek
Молодцы краснодарцы!! С победой и удачи в ответной игре.
22:06
MaMoHTuK
OuksNeizbezhen, тряпки??? Ты вообще тот матч смотрел? Уж каких идиотских комментариев тут не увидишь, но то, что краснодар в этом матче "тряпки" - мог написать только совершенный неадекват. В отличие от цска и зенита, быки возили их весь матч, забили 4, а могло залететь и еще пару, пусть два и пропустили. Арбитр жаль игру испортил, редкостная слепая свинья.
22:05
SUNDESIGN
даже выиграли
22:05
SUNDESIGN
..после 2-0 надо было ставить автобус) ..ну, по крайней мере не проиграли и то хорошо
22:04
баламошка
Краснодар с победой! Красавы!
22:02
BekloppterRusse
OuksNeizbezhen всё в тему, только Вандерсон светлое пятно
22:02
bolt37ru
Судьям конечно кол за судейство, не сколько за незащитанный гол, сколько за фиксацию офсайдов в ту и другую сторону.
22:02
Vasildorf
Судьи не увидели не только еще один гол, но и пенальти, когда свиномясной защитник, падая в борьбе со Смоловым остановил мяч руками в штрафной. Это видел один я? Как раз момента после этого была стычка в результате которой Феде придетела карточка непонятно за что.
22:01
Slim Taller
Thomas_Boy_, а в чём судейство аховое?! Чиновникам не воровать нужно а установить систему фиксации гола.Арбитр в поле разглядеть такие моменты не в состоянии.А боковой тоже может не увидеть.Или,наоборот,увидеть чего не было.Т.Бахрамова и по сей день проклинают.
22:01
RSDsouth
OuksNeizbezhen : взаимно . Постараемся .
22:01
riper
Ну что? Вслед за Зенитом, явно просматривается и вылет Краснодара из еврокубков. А там глядишь и ЦСКА подтянется. Вот такие унылые времена в нашем футболе.
22:00
RSDsouth
Спасибо Канга ! В воскресенье Столица Старице объяснит как чужое место у Главы вымаливать !
21:59