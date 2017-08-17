"Краснодар" победил "Црвену Звезду" - 3:2. Арбитры не увидели еще один гол "быков"

"Краснодар" одержал непростую победу над "Црвеной Звездой" со счетом 3:2 в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Отметим, что в этой встрече во втором тайме впервые в сезоне на поле вышел нападающий Федор Смолов.

В составе победителей по голу забивали Иван Игнатьев, Виктор Классон и Сергей Петров. У гостей отличились Славолюб Срнич и Александр Пешич. Отметим, что во втором тайме арбитры не засчитали "чистый" гол российского клуба.

На видеоповторах видно, как мяч после удара сербского полузащитника "быков", экс-игрока "Црвены Звезды" Михайло Ристича попал в перекладину и приземлился за линией ворот. После этого мяч вылетел обратно в поле. Ни один арбитр – ни главный судья Гедиминас Мажейка из Литвы, ни его помощники – на эпизод не отреагировал.

Напомним, что ответный матч состоится 24 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первый матч

"КРАСНОДАР" (РОССИЯ) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 3:2 (1:0)

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"