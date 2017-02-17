16:53 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар": по пути "Зенита"-2008?

0
0
0
0

После минимальной победы со счетом 1:0 в домашнем матче еврокубков российские клубы пробивались в следующий раунд в 11 случаях из 17. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев соперники значительно уступали нашим клубам в классе и неудача в ответной встрече рассматривалась бы как позор.

Пожалуй, только "Зенит" в противостоянии с "Вильярреалом" и "Кубань" с "Фейеноордом" не были явными фаворитами противостояния. В весенней части еврокубков не удерживали минимального преимущества "Спартак" и ЦСКА, а "Зенит", победив испанцев, не остановился и завоевал Кубок УЕФА.

Матчи российских клубов после домашней победы 1:0

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1992/93

КК

1/2 финала

Спартак

Антверпен

1:3

1993/94

КК

1-й раунд

Торпедо

Маккаби Х

1:3

1995/96

КК

2-й раунд

Динамо

Градец Кралове

0:1 (пен. – 3:1)

1996/97

КК

1-й раунд

Локомотив

Вартекс

1:2

2000/01

КУ

2-й раунд

Локомотив

Интер Б

2:1

2000

КИ

1/2 финала

Зенит

Брэдфорд

3:0

2001/02

КУ

1-й раунд

Динамо

Биркиркара

0:0

2004/05

КУ

2-й отб.раунд

Терек

Лех

1:0

2007/08

КУ

1/16 финала

Зенит

Вильярреал

1:2

2008

КИ

3-й круг

Сатурн

Штутгарт

0:3 д.в.

2008/09

КУ

1/8 финала

ЦСКА

Шахтер

0:2

2010/11

ЛЧ

4-й отб.раунд

Зенит

Осер

0:2

2010/11

ЛЕ

3-й отб.раунд

Сибирь

Аполлон

1:2

2010/11

ЛЕ

4-й отб.раунд

Сибирь

ПСВ

0:5

2012/13

ЛЕ

2-й отб.раунд

Анжи

Гонвед

4:0

2012/13

ЛЕ

4-й отб.раунд

Анжи

АЗ

5:0

2013/14

ЛЕ

4-й отб.раунд

Кубань

Фейеноорд

2:1
Ответные матчи: +6=1-10, мячи 22-27.
Проход наших команд: 11 из 17.

"РОСТОВ": ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ СТОИТ

Восемь раз российские команды начинали двухматчевое противостояние с победы с разностью в четыре гола и всякий раз удерживали преимущество по итогам ответной встречи. Убедительнее всего в гостях выступил "Краснодар", разгромивший ХИК – 5:1. "Динамо", "Спартак" и ЦСКА уступили в ответных встречах в два мяча.

Матчи российских клубов после домашней победы с разностью в четыре мяча

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1992/93

КУ

1-й раунд

Динамо

Русенборг

0:2

1998

КИ

1-й раунд

Балтика

Спартак Варна

1:1

2003/04

КУ

2-й раунд

Спартак

Динамо Бх

1:3

2004/05

КУ

3-й раунд

Зенит

Црвена Звезда

2:1

2004/05

КУ

1/4 финала

ЦСКА

Осер

0:2

2010/11

ЛЕ

4-й отб.раунд

ЦСКА

Анортосис

2:1

2015/16

ЛЕ

4-й отб.раунд

Краснодар

ХИК

5:1

2016/17

ЛЕ

4-й отб.раунд

Краснодар

Партизани

0:0
Ответные матчи: +3=2-3, мячи 11-11.
Проход наших команд: 8 из 8.

"ЗЕНИТ": ПОКА БЕЗНАДЕГА

"Зенит" в третий раз начинал противостояние с поражения со счетом 0:2. В двух предыдущих случаях питерцы (как и пять других российских команд) покидали турнир уже после ответной встречи. На "Петровском" сине-бело-голубые были близки к отыгрышу и с "Удинезе", и с "Базелем", но в итоге ограничивались всего одним забитым голом.

Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1994/95

КУ

2-й отб.раунд

Текстильщик

Нант

1:2

1995/96

ЛЧ

1/4 финала

Спартак

Нант

2:2

2003/04

КУ

2-й раунд

Торпедо

Вильярреал

1:0

2008/09

ЛЕ

1/8 финала

Зенит

Удинезе

1:0

2012/13

ЛЕ

4 отб.раунд

Динамо

Штутгарт

1:1

2012/13

ЛЕ

1/8 финала

Зенит

Базель

1:0

2015/16

ЛЕ

1/16 финала

Локомотив

Фенербахче

1:1
Ответные матчи: +3=3-1, мячи 8-6.
Проход наших команд: 0 из 7.
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.
0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ