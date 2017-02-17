"Краснодар": по пути "Зенита"-2008?

После минимальной победы со счетом 1:0 в домашнем матче еврокубков российские клубы пробивались в следующий раунд в 11 случаях из 17. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев соперники значительно уступали нашим клубам в классе и неудача в ответной встрече рассматривалась бы как позор.
Пожалуй, только "Зенит" в противостоянии с "Вильярреалом" и "Кубань" с "Фейеноордом" не были явными фаворитами противостояния. В весенней части еврокубков не удерживали минимального преимущества "Спартак" и ЦСКА, а "Зенит", победив испанцев, не остановился и завоевал Кубок УЕФА.
Матчи российских клубов после домашней победы 1:0
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1992/93
|
КК
|
1/2 финала
|
Спартак
|
Антверпен
|
1:3
|
1993/94
|
КК
|
1-й раунд
|
Торпедо
|
Маккаби Х
|
1:3
|
1995/96
|
КК
|
2-й раунд
|
Динамо
|
Градец Кралове
|
0:1 (пен. – 3:1)
|
1996/97
|
КК
|
1-й раунд
|
Локомотив
|
Вартекс
|
1:2
|
2000/01
|
КУ
|
2-й раунд
|
Локомотив
|
Интер Б
|
2:1
|
2000
|
КИ
|
1/2 финала
|
Зенит
|
Брэдфорд
|
3:0
|
2001/02
|
КУ
|
1-й раунд
|
Динамо
|
Биркиркара
|
0:0
|
2004/05
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
Терек
|
Лех
|
1:0
|
2007/08
|
КУ
|
1/16 финала
|
Зенит
|
Вильярреал
|
1:2
|
2008
|
КИ
|
3-й круг
|
Сатурн
|
Штутгарт
|
0:3 д.в.
|
2008/09
|
КУ
|
1/8 финала
|
ЦСКА
|
Шахтер
|
0:2
|
2010/11
|
ЛЧ
|
4-й отб.раунд
|
Зенит
|
Осер
|
0:2
|
2010/11
|
ЛЕ
|
3-й отб.раунд
|
Сибирь
|
Аполлон
|
1:2
|
2010/11
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Сибирь
|
ПСВ
|
0:5
|
2012/13
|
ЛЕ
|
2-й отб.раунд
|
Анжи
|
Гонвед
|
4:0
|
2012/13
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Анжи
|
АЗ
|
5:0
|
2013/14
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Кубань
|
Фейеноорд
|
2:1
Проход наших команд: 11 из 17.
"РОСТОВ": ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ СТОИТ
Восемь раз российские команды начинали двухматчевое противостояние с победы с разностью в четыре гола и всякий раз удерживали преимущество по итогам ответной встречи. Убедительнее всего в гостях выступил "Краснодар", разгромивший ХИК – 5:1. "Динамо", "Спартак" и ЦСКА уступили в ответных встречах в два мяча.
Матчи российских клубов после домашней победы с разностью в четыре мяча
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1992/93
|
КУ
|
1-й раунд
|
Динамо
|
Русенборг
|
0:2
|
1998
|
КИ
|
1-й раунд
|
Балтика
|
Спартак Варна
|
1:1
|
2003/04
|
КУ
|
2-й раунд
|
Спартак
|
Динамо Бх
|
1:3
|
2004/05
|
КУ
|
3-й раунд
|
Зенит
|
Црвена Звезда
|
2:1
|
2004/05
|
КУ
|
1/4 финала
|
ЦСКА
|
Осер
|
0:2
|
2010/11
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
ЦСКА
|
Анортосис
|
2:1
|
2015/16
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар
|
ХИК
|
5:1
|
2016/17
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар
|
Партизани
|
0:0
Проход наших команд: 8 из 8.
"ЗЕНИТ": ПОКА БЕЗНАДЕГА
"Зенит" в третий раз начинал противостояние с поражения со счетом 0:2. В двух предыдущих случаях питерцы (как и пять других российских команд) покидали турнир уже после ответной встречи. На "Петровском" сине-бело-голубые были близки к отыгрышу и с "Удинезе", и с "Базелем", но в итоге ограничивались всего одним забитым голом.
Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1994/95
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
Текстильщик
|
Нант
|
1:2
|
1995/96
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
Спартак
|
Нант
|
2:2
|
2003/04
|
КУ
|
2-й раунд
|
Торпедо
|
Вильярреал
|
1:0
|
2008/09
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Удинезе
|
1:0
|
2012/13
|
ЛЕ
|
4 отб.раунд
|
Динамо
|
Штутгарт
|
1:1
|
2012/13
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Базель
|
1:0
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Локомотив
|
Фенербахче
|
1:1
Проход наших команд: 0 из 7.
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.