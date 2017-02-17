"Краснодар": по пути "Зенита"-2008?

После минимальной победы со счетом 1:0 в домашнем матче еврокубков российские клубы пробивались в следующий раунд в 11 случаях из 17. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев соперники значительно уступали нашим клубам в классе и неудача в ответной встрече рассматривалась бы как позор.

Пожалуй, только "Зенит" в противостоянии с "Вильярреалом" и "Кубань" с "Фейеноордом" не были явными фаворитами противостояния. В весенней части еврокубков не удерживали минимального преимущества "Спартак" и ЦСКА, а "Зенит", победив испанцев, не остановился и завоевал Кубок УЕФА.

Матчи российских клубов после домашней победы 1:0

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1992/93 КК 1/2 финала Спартак Антверпен 1:3 1993/94 КК 1-й раунд Торпедо Маккаби Х 1:3 1995/96 КК 2-й раунд Динамо Градец Кралове 0:1 (пен. – 3:1) 1996/97 КК 1-й раунд Локомотив Вартекс 1:2 2000/01 КУ 2-й раунд Локомотив Интер Б 2:1 2000 КИ 1/2 финала Зенит Брэдфорд 3:0 2001/02 КУ 1-й раунд Динамо Биркиркара 0:0 2004/05 КУ 2-й отб.раунд Терек Лех 1:0 2007/08 КУ 1/16 финала Зенит Вильярреал 1:2 2008 КИ 3-й круг Сатурн Штутгарт 0:3 д.в. 2008/09 КУ 1/8 финала ЦСКА Шахтер 0:2 2010/11 ЛЧ 4-й отб.раунд Зенит Осер 0:2 2010/11 ЛЕ 3-й отб.раунд Сибирь Аполлон 1:2 2010/11 ЛЕ 4-й отб.раунд Сибирь ПСВ 0:5 2012/13 ЛЕ 2-й отб.раунд Анжи Гонвед 4:0 2012/13 ЛЕ 4-й отб.раунд Анжи АЗ 5:0 2013/14 ЛЕ 4-й отб.раунд Кубань Фейеноорд 2:1

Ответные матчи: +6=1-10, мячи 22-27.

Проход наших команд: 11 из 17.

"РОСТОВ": ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ СТОИТ

Восемь раз российские команды начинали двухматчевое противостояние с победы с разностью в четыре гола и всякий раз удерживали преимущество по итогам ответной встречи. Убедительнее всего в гостях выступил "Краснодар", разгромивший ХИК – 5:1. "Динамо", "Спартак" и ЦСКА уступили в ответных встречах в два мяча.

Матчи российских клубов после домашней победы с разностью в четыре мяча

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1992/93 КУ 1-й раунд Динамо Русенборг 0:2 1998 КИ 1-й раунд Балтика Спартак Варна 1:1 2003/04 КУ 2-й раунд Спартак Динамо Бх 1:3 2004/05 КУ 3-й раунд Зенит Црвена Звезда 2:1 2004/05 КУ 1/4 финала ЦСКА Осер 0:2 2010/11 ЛЕ 4-й отб.раунд ЦСКА Анортосис 2:1 2015/16 ЛЕ 4-й отб.раунд Краснодар ХИК 5:1 2016/17 ЛЕ 4-й отб.раунд Краснодар Партизани 0:0

Ответные матчи: +3=2-3, мячи 11-11.

Проход наших команд: 8 из 8.

"ЗЕНИТ": ПОКА БЕЗНАДЕГА

"Зенит" в третий раз начинал противостояние с поражения со счетом 0:2. В двух предыдущих случаях питерцы (как и пять других российских команд) покидали турнир уже после ответной встречи. На "Петровском" сине-бело-голубые были близки к отыгрышу и с "Удинезе", и с "Базелем", но в итоге ограничивались всего одним забитым голом.

Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1994/95 КУ 2-й отб.раунд Текстильщик Нант 1:2 1995/96 ЛЧ 1/4 финала Спартак Нант 2:2 2003/04 КУ 2-й раунд Торпедо Вильярреал 1:0 2008/09 ЛЕ 1/8 финала Зенит Удинезе 1:0 2012/13 ЛЕ 4 отб.раунд Динамо Штутгарт 1:1 2012/13 ЛЕ 1/8 финала Зенит Базель 1:0 2015/16 ЛЕ 1/16 финала Локомотив Фенербахче 1:1

Ответные матчи: +3=3-1, мячи 8-6.

Проход наших команд: 0 из 7.

ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.