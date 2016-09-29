"Краснодар" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Ниццу". Счет открыл Федор Смолов, который в этом моменте получил травму и не смог продолжить встречу. Дублями в составе "быков" отметились Жоаузинью и Ари.
У "Ниццы" голы на счету Марио Балотелли, который, как и Смолов, не смог завершить матч из-за повреждения, и Вилана Сиприена.
В другой встрече 2-го тура "Шальке" на своем поле обыграл "Зальцбург". В следующем туре, 20 октября, "Краснодар" примет "Шальке", а "Зальцбург" – "Ниццу".
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа I
"КРАСНОДАР" (Россия) – "Ницца" (Франция) – 5:2 (2:1)
Голы: Смолов, 22 (1:0). Жоаузинью, 33 (2:0). Балотелли, 43 (2:1). Жоаузинью, 65 - с пенальти (3:1). Сиприен, 71 (3:2). Ари, 86 (4:2). Ари, 90+3 (5:2).
"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Налду, Гранквист, Торбинский, Каборе, Эбуэ, Подберезкин (Лаборде, 74), Ахмедов (Газинский, 59), Смолов (Ари, 29), Жоаузинью.
"Ницца" : Кардиналь, Рикарду Перейра, Данте, Байс, Сарр, Сери, Эйсерик, Козьелло (Вальтер, 79), Беланда, Балотелли (Плеа, 46), Далберт (Сиприен, 66).
Предупреждения: Сери, 45+1. Налду, 50. Гранквист, 55. Байс, 64. Кардиналь, 69. Ари, 86.
Судьи: БЕБЕК, Вучемилович, Габрило, Гргич, Петрович (все Хорватия).
29 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".
Трансляция матча "Краснодар" – "Ницца"
"Шальке" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:1 (1:0)
Голы: Горецка, 15 (1:0). Чалета-Цар, 47 - в свои ворота (2:0). Хеведес, 58 (3:0). Сориано, 72 (3:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
yspesh4
Что с Федей? Хрен с 5-2. П.С. Отстаньте от коней. Они с Краснодаром 1-1 сыграли. Задолбали с Пельмешкой и бигимотом.
23:04
adamantane'
spetrov adamantane', не будьте такими мелочными, не выказывайте провинциальные комплексы. 22:52____________________________У меня этих комплексов нет - родился и всю жизнь живу в Москве. Болею за "Локо", но без фанатизма.
23:01
spetrov
adamantane', не будьте такими мелочными, не выказывайте провинциальные комплексы.
22:52
miker65
Если Ростсельмаш еще гансам троечку в ответке положит, только тогда Бегемотика Гинер расстреляет перед строем за трусость...
22:51
adamantane'
sergoX Вообще-то разгромил!) 22:29________________________Для "Зенита" или московского клуба в заголовке было бы слово "разгромил", по-любому.
22:47
adamantane'
По сегодняшней игре "Краснодара": даже при 4:2 неплохо бы подняли настроение, а когда пятый забили... Это было здорово!
22:46
adamantane'
Нет. Конечно же, нет: не вторыми. Но "Зенит" с третьей строчки могли бы потеснить.
22:45
adamantane'
Felix BARSA Краснодару нужно было в конце прошлого сезона обыгрывать ЦСКА,а не ложиться под них и вместе с Ростсельмашем играть в Лиге Чемпионов,а коняшек отправить в Кубок УЕФА ! Молодцы быки,забодали французов! 22:15________________И "Ростову" бы в том случае помогли, и сами стали бы вторыми!
22:41
Нефан
Качественно, однако... Давно такого не видел. Молодцы!
22:38
sergoX
Вообще-то разгромил!)
22:29
Al Rains
Ещё Маурисио натурализуем...останется 6-7 бразильцев набрать и будет сборная Броссии)) Мутко будет рад...
22:22
adamantane'
Блестяще сыграли!
22:21
баламошка
Спасибо, Краснодарушка!
22:20
Dymanomashina
Молодец,Шалимов! Браво, Краснодар! Давно слежу за Жоаузинью и считаю, что он нашей сборной НЕОБХОДИМ. Технарей, кроме Дзагоева(хрустального) и Шатова (нестабильного) у нас нет. Жоаузинью - само ТО!
22:18
spetrov
Молодцы. Хотя Ницца какая-то. Вот если бы армейцам вместо космоса Ницца попалась - уж мы бы тогда! :)
22:18
EVIL915
Щаз Орлятина своих хвалить весь матч будет...
22:15
Felix BARSA
Краснодару нужно было в конце прошлого сезона обыгрывать ЦСКА,а не ложиться под них и вместе с Ростсельмашем играть в Лиге Чемпионов,а коняшек отправить в Кубок УЕФА ! Молодцы быки,забодали французов!
22:15
Thomas_Boy
Жаль, что питерское недоразумение приедет в Краснодар только в ноябре. А то поучили бы решал в футбол играть!!!
22:15
EVIL915
Чё тут скажешь... БРАВОООООО!!!!!
22:14
SS-1525-Sergey
Это вам не это, трусливая игра в атаку коней от Слуцкого!
22:09
negativ1271
Москвичи - ПОЗОР....хоть кто то будет ВАМ очки приносить в копилку УЕФА.....что то ватный заткнулся....завидует дырявый ?!
22:08
Versus67
Выздоравливайте быстрей "Краснодарцы".
22:07
Хидетоши Наката
С Федором надеюсь несерьезно.
22:06
MIKE-BEST
Учись Спартак ... Хотя о чём это я .
22:06
МачоМэн
я то думал Ницца, лидер своего чемпионата, балотелли дубли штампует... выйдем с первого места в группе второй раз подряд?
22:05
negativ1271
Наша сборная будет сильной если НИ ОДНОГО футболиста с цска там не будет....они не не победители....они ТРУСЫ...и это им привил их тренер БЕЗДАРЬ...
22:04
kaduly
Этот матч цирковым лошадям каждый день надо показывать
22:03
Al Rains
Дождь-отныне краснодарская футбольная погода))
22:03
Tupac Shakur
Ари и Жоаозиньо в сборную!
22:01
МачоМэн
А гвоорят, что кроме Фёдора некому забивать в краснодаре, что он половина команды - нет, он часть команды. Вперёд, "быки"! )
22:01