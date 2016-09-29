21:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" обыграл "Ниццу",
Смолов и Балотелли забили

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" – "Ницца" – 5:2. Нападающий "быков" Федор СМОЛОВ открыл счет в матче, но в этом моменте получил повреждение и был заменен. Фото AFP
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" – "Ницца" – 5:2. Нападающий "быков" Федор СМОЛОВ открыл счет в матче, но в этом моменте получил повреждение и был заменен. Фото AFP
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"Краснодар" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Ниццу". Счет открыл Федор Смолов, который в этом моменте получил травму и не смог продолжить встречу. Дублями в составе "быков" отметились Жоаузинью и Ари.

У "Ниццы" голы на счету Марио Балотелли, который, как и Смолов, не смог завершить матч из-за повреждения, и Вилана Сиприена.

В другой встрече 2-го тура "Шальке" на своем поле обыграл "Зальцбург". В следующем туре, 20 октября, "Краснодар" примет "Шальке", а "Зальцбург" – "Ниццу".

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа I

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Ницца" (Франция) – 5:2 (2:1)

Голы: Смолов, 22 (1:0). Жоаузинью, 33 (2:0). Балотелли, 43 (2:1). Жоаузинью, 65 - с пенальти (3:1). Сиприен, 71 (3:2). Ари, 86 (4:2). Ари, 90+3 (5:2).

"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Налду, Гранквист, Торбинский, Каборе, Эбуэ, Подберезкин (Лаборде, 74), Ахмедов (Газинский, 59), Смолов (Ари, 29), Жоаузинью.

"Ницца" : Кардиналь, Рикарду Перейра, Данте, Байс, Сарр, Сери, Эйсерик, Козьелло (Вальтер, 79), Беланда, Балотелли (Плеа, 46), Далберт (Сиприен, 66).

Предупреждения: Сери, 45+1. Налду, 50. Гранквист, 55. Байс, 64. Кардиналь, 69. Ари, 86.

Судьи: БЕБЕК, Вучемилович, Габрило, Гргич, Петрович (все Хорватия).

29 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".

Трансляция матча "Краснодар" – "Ницца"

"Шальке" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:1 (1:0)

Голы: Горецка, 15 (1:0). Чалета-Цар, 47 - в свои ворота (2:0). Хеведес, 58 (3:0). Сориано, 72 (3:1). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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КОММЕНТАРИИ (48)
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yspesh4

Что с Федей? Хрен с 5-2. П.С. Отстаньте от коней. Они с Краснодаром 1-1 сыграли. Задолбали с Пельмешкой и бигимотом.

23:04

adamantane'

spetrov adamantane', не будьте такими мелочными, не выказывайте провинциальные комплексы. 22:52____________________________У меня этих комплексов нет - родился и всю жизнь живу в Москве. Болею за "Локо", но без фанатизма.

23:01

spetrov

adamantane', не будьте такими мелочными, не выказывайте провинциальные комплексы.

22:52

miker65

Если Ростсельмаш еще гансам троечку в ответке положит, только тогда Бегемотика Гинер расстреляет перед строем за трусость...

22:51

adamantane'

sergoX Вообще-то разгромил!) 22:29________________________Для "Зенита" или московского клуба в заголовке было бы слово "разгромил", по-любому.

22:47

adamantane'

По сегодняшней игре "Краснодара": даже при 4:2 неплохо бы подняли настроение, а когда пятый забили... Это было здорово!

22:46

adamantane'

Нет. Конечно же, нет: не вторыми. Но "Зенит" с третьей строчки могли бы потеснить.

22:45

adamantane'

Felix BARSA Краснодару нужно было в конце прошлого сезона обыгрывать ЦСКА,а не ложиться под них и вместе с Ростсельмашем играть в Лиге Чемпионов,а коняшек отправить в Кубок УЕФА ! Молодцы быки,забодали французов! 22:15________________И "Ростову" бы в том случае помогли, и сами стали бы вторыми!

22:41

Нефан

Качественно, однако... Давно такого не видел. Молодцы!

22:38

sergoX

Вообще-то разгромил!)

22:29

Al Rains

Ещё Маурисио натурализуем...останется 6-7 бразильцев набрать и будет сборная Броссии)) Мутко будет рад...

22:22

adamantane'

Блестяще сыграли!

22:21

баламошка

Спасибо, Краснодарушка!

22:20

Dymanomashina

Молодец,Шалимов! Браво, Краснодар! Давно слежу за Жоаузинью и считаю, что он нашей сборной НЕОБХОДИМ. Технарей, кроме Дзагоева(хрустального) и Шатова (нестабильного) у нас нет. Жоаузинью - само ТО!

22:18

spetrov

Молодцы. Хотя Ницца какая-то. Вот если бы армейцам вместо космоса Ницца попалась - уж мы бы тогда! :)

22:18

EVIL915

Щаз Орлятина своих хвалить весь матч будет...

22:15

Felix BARSA

Краснодару нужно было в конце прошлого сезона обыгрывать ЦСКА,а не ложиться под них и вместе с Ростсельмашем играть в Лиге Чемпионов,а коняшек отправить в Кубок УЕФА ! Молодцы быки,забодали французов!

22:15

Thomas_Boy

Жаль, что питерское недоразумение приедет в Краснодар только в ноябре. А то поучили бы решал в футбол играть!!!

22:15

EVIL915

Чё тут скажешь... БРАВОООООО!!!!!

22:14

SS-1525-Sergey

Это вам не это, трусливая игра в атаку коней от Слуцкого!

22:09

negativ1271

Москвичи - ПОЗОР....хоть кто то будет ВАМ очки приносить в копилку УЕФА.....что то ватный заткнулся....завидует дырявый ?!

22:08

Versus67

Выздоравливайте быстрей "Краснодарцы".

22:07

Хидетоши Наката

С Федором надеюсь несерьезно.

22:06

MIKE-BEST

Учись Спартак ... Хотя о чём это я .

22:06

МачоМэн

я то думал Ницца, лидер своего чемпионата, балотелли дубли штампует... выйдем с первого места в группе второй раз подряд?

22:05

negativ1271

Наша сборная будет сильной если НИ ОДНОГО футболиста с цска там не будет....они не не победители....они ТРУСЫ...и это им привил их тренер БЕЗДАРЬ...

22:04

kaduly

Этот матч цирковым лошадям каждый день надо показывать

22:03

Al Rains

Дождь-отныне краснодарская футбольная погода))

22:03

Tupac Shakur

Ари и Жоаозиньо в сборную!

22:01

МачоМэн

А гвоорят, что кроме Фёдора некому забивать в краснодаре, что он половина команды - нет, он часть команды. Вперёд, "быки"! )

22:01

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ