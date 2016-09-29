Сегодня. Краснодар. "Краснодар" – "Ницца" – 5:2. Нападающий "быков" Федор СМОЛОВ открыл счет в матче, но в этом моменте получил повреждение и был заменен. Фото AFP

"Краснодар" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Ниццу". Счет открыл Федор Смолов, который в этом моменте получил травму и не смог продолжить встречу. Дублями в составе "быков" отметились Жоаузинью и Ари.

У "Ниццы" голы на счету Марио Балотелли, который, как и Смолов, не смог завершить матч из-за повреждения, и Вилана Сиприена.

В другой встрече 2-го тура "Шальке" на своем поле обыграл "Зальцбург". В следующем туре, 20 октября, "Краснодар" примет "Шальке", а "Зальцбург" – "Ниццу".

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа I

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Ницца" (Франция) – 5:2 (2:1)

Голы: Смолов, 22 (1:0). Жоаузинью, 33 (2:0). Балотелли, 43 (2:1). Жоаузинью, 65 - с пенальти (3:1). Сиприен, 71 (3:2). Ари, 86 (4:2). Ари, 90+3 (5:2).

"Краснодар": Крицюк, Енджейчик, Налду, Гранквист, Торбинский, Каборе, Эбуэ, Подберезкин (Лаборде, 74), Ахмедов (Газинский, 59), Смолов (Ари, 29), Жоаузинью.

"Ницца" : Кардиналь, Рикарду Перейра, Данте, Байс, Сарр, Сери, Эйсерик, Козьелло (Вальтер, 79), Беланда, Балотелли (Плеа, 46), Далберт (Сиприен, 66).

Предупреждения: Сери, 45+1. Налду, 50. Гранквист, 55. Байс, 64. Кардиналь, 69. Ари, 86.

Судьи: БЕБЕК, Вучемилович, Габрило, Гргич, Петрович (все Хорватия).

29 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".

Трансляция матча "Краснодар" – "Ницца"

"Шальке" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:1 (1:0)

Голы: Горецка, 15 (1:0). Чалета-Цар, 47 - в свои ворота (2:0). Хеведес, 58 (3:0). Сориано, 72 (3:1).