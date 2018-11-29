"Краснодар" обыграл "Акхисар". И ждет результата матча "Стандард" - "Севилья"

"Краснодар" одержал волевую победу над "Акхисаром" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1). Голами в составе "быков" отметились хавбек Юрий Газинский и нападающий Ари.

"Краснодар" набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе J. Если "Стандард" не обыграет "Севилью" в сегодняшнем матче, то "быки" досрочно выйдут в плей-офф. При этом "Краснодар" все еще может не попасть в плей-офф Лиги Европы. Все расклады - здесь.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа J

"Краснодар" (Россия) - "Акхисар БС" (Турция) - 2:1 (0:1)

Голы: Сержинью, 24 (0:1). Газинский, 49 (1:1). Ари, 57 (2:1).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл, Каборе, Газинский, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Ари (Перейра, 72).

"Акхисар БС": Лукач, Вршаевич, Сиссоко, Мигел Лопеш, Джанер Османпаша, Гюрай Вурал, Айкут Чевикер (Эрай Атасевен, 72), Элдер Барбоза, Регаттен, Сержинью (Кадир Келеш, 84), Ману (Айик, 42).

Предупреждения: Стоцкий, 19. Ари, 36. Сиссоко, 40. Сержинью, 67. Гюрай Вурал, 90.

Судьи: Стоянов. Дойнов, Колев, Йорданов, Чинков (все - Болгария).

29 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 11 008 зрителей.

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