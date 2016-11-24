"Краснодар" может пробиться в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв оставшиеся матчи

"Краснодар" уже лишился шансов повторить успех "Зенита" и выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Однако шансы на попадание в весеннюю часть турнира у "быков" остаются высокими. Причем путевку в 1/16 финала подопечные Игоря Шалимова могут получить, даже проиграв в оставшихся встречах. Но обо всем по порядку. Итак, "Краснодар" выйдет в плей-офф, если:
– победит и "Зальцбург" и "Ниццу";
– наберет в оставшихся матчах четыре очка;
– победит в одном из матчей, проиграв во втором, при условии, что его обидчик потеряет очки с "Шальке";
– победит в одном из матчей, а во втором проиграет с устраивающим счетом (с разницей не более двух мячей "Ницце" или 0:1 "Зальцбургу", при условии лучшей разницы забитых мячей);
– дважды сыграет вничью;
– сыграет вничью с одним из соперников, при условии, что второй проиграет "Шальке";
– сыграет вничью с одним соперником и проиграет второму с устраивающим счетом. При этом второй соперник не обыграет "Шальке";
– проиграет оба матча, при условии двух побед "Шальке" и окажется лучшим по разности мячей (на данный момент положение трех команд таково: "Краснодар" – 2 матча, 6 очков, мячи 6-2, "Зальцбург" – 3 матча, 3 очка, мячи 2-2. "Ницца" – 3 матча, 3 очка, мячи 2-7). Таким образом, два минимальных поражения устроят краснодарцев, а вот 0:2 от австрийцев и 0:1 от французов заставят завершить выступление.
|
ГРУППА I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Шальке
|
4
|
4
|
0
|
0
|
7-1
|
12
|
Краснодар
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6-5
|
6
|
Зальцбург
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-5
|
3
|
Ницца
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-8
|
3
Определение мест команд в групповом раунде:
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:
a) результат игр между собой – очки;
b) результат игр между собой – разница мячей;
c) результат игр между собой – количество голов;
d) результат игр между собой – голы в гостях;
e) если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";
f) общая разность мячей;
g) количество мячей, забитых во всех играх;
h) наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.
Нефан1
да обоих выносить надо и не мучиться гаданием.
13:03
streletc1783
За такие"расклады" бить надо. Идите в ...сад!
13:01