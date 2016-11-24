12:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" может пробиться в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв оставшиеся матчи

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"Краснодар" уже лишился шансов повторить успех "Зенита" и выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Однако шансы на попадание в весеннюю часть турнира у "быков" остаются высокими. Причем путевку в 1/16 финала подопечные Игоря Шалимова могут получить, даже проиграв в оставшихся встречах. Но обо всем по порядку. Итак, "Краснодар" выйдет в плей-офф, если:

 
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– победит и "Зальцбург" и "Ниццу";

– наберет в оставшихся матчах четыре очка;

– победит в одном из матчей, проиграв во втором, при условии, что его обидчик потеряет очки с "Шальке";

– победит в одном из матчей, а во втором проиграет с устраивающим счетом (с разницей не более двух мячей "Ницце" или 0:1 "Зальцбургу", при условии лучшей разницы забитых мячей);

– дважды сыграет вничью;

– сыграет вничью с одним из соперников, при условии, что второй проиграет "Шальке";

– сыграет вничью с одним соперником и проиграет второму с устраивающим счетом. При этом второй соперник не обыграет "Шальке";

– проиграет оба матча, при условии двух побед "Шальке" и окажется лучшим по разности мячей (на данный момент положение трех команд таково: "Краснодар" – 2 матча, 6 очков, мячи 6-2, "Зальцбург" – 3 матча, 3 очка, мячи 2-2. "Ницца" – 3 матча, 3 очка, мячи 2-7). Таким образом, два минимальных поражения устроят краснодарцев, а вот 0:2 от австрийцев и 0:1 от французов заставят завершить выступление.

ГРУППА I

И

В

Н

П

М

О

Шальке

4

4

0

0

7-1

12

Краснодар

4

2

0

2

6-5

6

Зальцбург

4

1

0

3

3-5

3

Ницца

4

1

0

3

3-8

3

Определение мест команд в групповом раунде:

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) результат игр между собой – очки;

b) результат игр между собой – разница мячей;

c) результат игр между собой – количество голов;

d) результат игр между собой – голы в гостях;

e) если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) общая разность мячей;

g) количество мячей, забитых во всех играх;

h) наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.

Трансляция матча "Краснодар" – "Зальцбург"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Нефан1

да обоих выносить надо и не мучиться гаданием.

13:03

streletc1783

За такие"расклады" бить надо. Идите в ...сад!

13:01

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