"Краснодар" может пробиться в плей-офф, даже проиграв оставшиеся матчи

Проиграв в "Шальке" в Гельзенкирхене (0:2), "Краснодар" лишился шансов повторить успех "Зенита" и выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Однако шансы на попадание в весеннюю часть турнира у "быков" остаются высокими. Причем путевку в 1/16 финала подопечные Игоря Шалимова могут получить, даже проиграв в оставшихся встречах. Но обо всем по порядку. Итак, "Краснодар" выйдет в плей-офф, если:

– победит и "Зальцбург" и "Ниццу";

– наберет в оставшихся матчах четыре очка;

– победит в одном из матчей, проиграв во втором, при условии, что его обидчик потеряет очки с "Шальке";

– победит в одном из матчей, а во втором проиграет с устраивающим счетом (с разницей не более двух мячей "Ницце" или 0:1 "Зальцбургу", при условии лучшей разницы забитых мячей);

– дважды сыграет вничью;

– сыграет вничью с одним из соперников, при условии, что второй проиграет "Шальке";

– сыграет вничью с одним соперником и проиграет второму с устраивающим счетом. При этом второй соперник не обыграет "Шальке".

– проиграет оба матча, при условии двух побед "Шальке" и окажется лучшим по разности мячей (на данный момент положение трех команд таково: "Краснодар" – 2 матча, 6 очков, мячи 6-2, "Зальцбург" – 3 матча, 3 очка, мячи 2-2. "Ницца" – 3 матча, 3 очка, мячи 2-7). Таким образом, два минимальных поражения устроят краснодарцев, а вот 0:2 от австрийцев и 0:1 от французов заставят завершить выступление. (Кирилл БУРДАКОВ)

Определение мест команд в групповом раунде :

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.

ГРУППА I