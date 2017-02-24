01:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" и "Ростов" могут сыграть между собой в 1/8 финала Лиги Европы

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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. В числе участников две команды из России: "Краснодар" и "Ростов".

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу в Ньоне. Церемония жеребьевки начнется в 15:00. Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Таким образом, российские команды могут впервые сыграть между собой в еврокубках.

Участники 1/8 финала Лиги Европы: "Андерлехт" (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" М (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "КРАСНОДАР" (Россия), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "РОСТОВ" (Россия), "Сельта" (Испания), "Шальке" (Германия).

Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/​

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Басист

Четыре команды из шестнадцати - из БеНиЛюкса. Вот кто-то из них и будет, видимо, исключение в виде Спарты уже было)) P.S. А число записных победителей ЛЕ как-то очень резко после этого раунда уменьшилось, раза в два)

02:31

Lars Berger

"Аякс" нужен "Ростову"!)

02:21

redgy

Нафиг аякс, шальке и андерлехт. Даешь новых соперников!!!

02:14

Jean4

Шальке еще не желателен.

02:05

Serg19700

Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. 1/18 финала это ноухау какое-то.

02:04

shpasic

буду болеть за пару Ростов - Андерлехт, чтобы ростовчане снова показали, как нужно деклассировать бельгийцев))

01:51

Ivenhoe

А ведь кому-то достанется копенгаген...

01:47

Кот Василий

Рома,Лион Мю-тяжелые соперники как для краснодара так и для ростова Боруссия(М).Генк,гент,Аякс,Андерлехт-лучше не придумаешь

01:46

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