"Краснодар" и "Ростов" могут сыграть между собой в 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. В числе участников две команды из России: "Краснодар" и "Ростов".
Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу в Ньоне. Церемония жеребьевки начнется в 15:00. Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Таким образом, российские команды могут впервые сыграть между собой в еврокубках.
Участники 1/8 финала Лиги Европы: "Андерлехт" (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" М (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "КРАСНОДАР" (Россия), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "РОСТОВ" (Россия), "Сельта" (Испания), "Шальке" (Германия).
Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Басист
Четыре команды из шестнадцати - из БеНиЛюкса. Вот кто-то из них и будет, видимо, исключение в виде Спарты уже было)) P.S. А число записных победителей ЛЕ как-то очень резко после этого раунда уменьшилось, раза в два)
02:31
Lars Berger
"Аякс" нужен "Ростову"!)
02:21
redgy
Нафиг аякс, шальке и андерлехт. Даешь новых соперников!!!
02:14
Jean4
Шальке еще не желателен.
02:05
Serg19700
Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. 1/18 финала это ноухау какое-то.
02:04
shpasic
буду болеть за пару Ростов - Андерлехт, чтобы ростовчане снова показали, как нужно деклассировать бельгийцев))
01:51
Ivenhoe
А ведь кому-то достанется копенгаген...
01:47
Кот Василий
Рома,Лион Мю-тяжелые соперники как для краснодара так и для ростова Боруссия(М).Генк,гент,Аякс,Андерлехт-лучше не придумаешь
01:46