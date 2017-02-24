"Краснодар" и "Ростов" могут сыграть между собой в 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. В числе участников две команды из России: "Краснодар" и "Ростов".

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу в Ньоне. Церемония жеребьевки начнется в 15:00. Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Таким образом, российские команды могут впервые сыграть между собой в еврокубках.

Участники 1/8 финала Лиги Европы: "Андерлехт" (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" М (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "КРАСНОДАР" (Россия), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "РОСТОВ" (Россия), "Сельта" (Испания), "Шальке" (Германия).

Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.