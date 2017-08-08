"Краснодар" и "Црвена Звезда" поменялись очередностью матчей в Лиге Европы

"Краснодар" в своем официальном Твиттере сообщил об изменении очередности матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой". Первая встреча состоится 17 августа в Краснодаре, хотя изначально планировалось, что она пройдет в Белграде.

Соответственно, ответная игра состоится 24 августа в Сербии, а не России.