"Краснодар" и "Црвена Звезда" поменялись очередностью матчей в Лиге Европы

"Краснодар" в своем официальном Твиттере сообщил об изменении очередности матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой". Первая встреча состоится 17 августа в Краснодаре, хотя изначально планировалось, что она пройдет в Белграде.
Соответственно, ответная игра состоится 24 августа в Сербии, а не России.
Расписание матчей Лиги Европы. Первая игра с "Црвеной Звездой" состоится в России, вторая – в Сербииhttps://t.co/sIRSV2VVEr– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 августа 2017 г.
Goshas34
Это вылет Краснодара. Может хоть Шалимова уберут.
16:54