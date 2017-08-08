16:30 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" и "Црвена Звезда" поменялись очередностью матчей в Лиге Европы

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"Краснодар" в своем официальном Твиттере сообщил об изменении очередности матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой". Первая встреча состоится 17 августа в Краснодаре, хотя изначально планировалось, что она пройдет в Белграде.

Соответственно, ответная игра состоится 24 августа в Сербии, а не России.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Goshas34

Это вылет Краснодара. Может хоть Шалимова уберут.

16:54