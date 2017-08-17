"Краснодар" - фаворит матча с "Црвеной Звездой" по версии букмекеров

Сегодня состоится первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой". Встреча в Краснодаре начнется в 20.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Црвена Звезда"
Прогноз Winline: П1 1,65 – Н 3,53 – П2 5,22
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Црвена Звезда".
Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Црвена Звезда" – в четверг, 17 августа, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Ристич - Мамаев, Классон, Вандерсон Масиэл - Игнатьев.
"Црвена Звезда": Борян - Анджелкович, Савич, Стойкович, Родич - Срнич, Канга, Доналд - Милич, Боаки, Пешич.
ПОТЕРИ: Крицюк, Перейра, Каборе (все – травма), Смолов (под вопросом) – Родич, Йовичич (оба – травма).