"Краснодар" дебютирует на новой арене против "Шальке" при полных трибунах

Все билеты на матч 3-го тура Лиги Европы "Краснодар" – "Шальке" проданы за 2 дня, сообщает пресс-служба "быков". Предстоящая встреча станет для российской команды дебютной на новой арене, вместимость которой составляет более 34 тысяч зрителей.

"Первая игра ФК "Краснодар" на новом стадионе пройдет при полных трибунах. Желающих посетить этот матч оказалось так много, что все билеты были проданы за два дня. Приносим извинения за нестабильную работу онлайн-продаж. Первый матч команды на новом стадионе вызвал большой ажиотаж, и новая билетная программа не справилась с нагрузками. На следующую домашнюю игру все ошибки будут учтены и исправлены. Мы ценим каждого болельщика и надеемся на ваше понимание", – говорится в сообщении.

Матч 3-го тура Лиги Европы между "Краснодаром" и "Шальке" пройдет 20 октября. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.