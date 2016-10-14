"Краснодар" дебютирует на новой арене против "Шальке" при полных трибунах

Все билеты на матч 3-го тура Лиги Европы "Краснодар" – "Шальке" проданы за 2 дня, сообщает пресс-служба "быков". Предстоящая встреча станет для российской команды дебютной на новой арене, вместимость которой составляет более 34 тысяч зрителей.
"Первая игра ФК "Краснодар" на новом стадионе пройдет при полных трибунах. Желающих посетить этот матч оказалось так много, что все билеты были проданы за два дня. Приносим извинения за нестабильную работу онлайн-продаж. Первый матч команды на новом стадионе вызвал большой ажиотаж, и новая билетная программа не справилась с нагрузками. На следующую домашнюю игру все ошибки будут учтены и исправлены. Мы ценим каждого болельщика и надеемся на ваше понимание", – говорится в сообщении.
Матч 3-го тура Лиги Европы между "Краснодаром" и "Шальке" пройдет 20 октября. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Все билеты на матч "Краснодар" - "Шальке-04" проданы Первая игра ФК "Краснодар" на новом стадионе пройдет при полных трибунах. Желающих посетить этот матч оказалось так много, что все билеты были проданы за два дня. Приносим извинения за нестабильную работу онлайн-продаж. Первый матч команды на новом стадионе вызвал большой ажиотаж и новая билетная программа не справилась с нагрузками. На следующую домашнюю игру все ошибки будут учтены и исправлены. Мы ценим каждого болельщика и надеемся на ваше понимание. Мы благодарны всем болельщикам за стремление поддерживать команду на трибунах нового стадиона! Ждем вас на всех домашних матчах "быков"! #KrasnodarShalke #КраснодарШальке #ЛигаЕвропы #UEL
Александр 7
А кто- то нам недавно лапшу вешал, что Россия не футбольная страна ???....За два дня продали через кассы !!! Люди стояли в очередях 34 000 билетов...Ну что учитель физкультуры Слуцкий...Россия не футбольная страна ?
23:48 14 октября
АРМЕЕЦ71
Был на матче Россия-Коста-Рика.Просто под огромным впечатлением от стадиона! Это не стадион,а театр!Супер!Спасибо Сергею Галицкому за такое прекрасное сооружение в Краснодаре.Проникся с уважением к нему давно,воочию видел как тренируют мальчишек 8-12 лет.У ФК Краснодара большое будущее.Команда идет правильным путем.Удачи с Шальке!
23:36 14 октября
Александр 7
Пишу как очевидец...12 октября в первый день продаж очередь была в метров 300 и не кончалась два дня..Не хотелось стоять два часа...Взял паузу...Сегодня на третий день успели взять последние билеты за воротами на втором ярусе за 200 руб. В одни руки продают только четыре билета...
23:32 14 октября
Maksus1983
Просто молодцы! Отличный стадион достойным болельщикам!!!
23:08 14 октября
tryam
если спекулянты все билеты продадут
22:53 14 октября
sp120120
красавцы!!!
22:52 14 октября