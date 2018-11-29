"Краснодар" - "Акхисар": Сафонов займет место в воротах, Крицюк остался в запасе хозяев

"Краснодар" и "Акхисар" объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы. В запасе турецкой команды находятся два голкипера Халил Йерал и Фатих Озтюрк.

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Газинский, Ари, Куэва, Каборе, Стоцкий, Петров.

Запасные: Крицюк, Фьоулусон, Перейра, Голубев, Окриашвили, Игнатьев, Сулейманов.

Стартовый состав "Акхисара": Лукач, Мигел Лопеш, Османпаша, Сиссоко, Гюрай Вурал, Вршаевич, Чевикер, Сержинью, Регаттин, Ману, Элдер Барбоза.

Запасные: Йерал, Озтюрк, Атасевен, Айык, Гюлер, Келеш.

"Краснодар" – "Акхисар": Лига Европы, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало – в 20.55 (мск).