Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Реалом Сосьедад"​. Встреча в Лиссабоне начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Реал Сосьедад"

Прогноз Winline – П1 2.12 – Н 3.56 – П2 3.49

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Реал Сосьедад".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад" – в четверг, 28 сентября, на канале "Матч ТВ.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Кузяев, Паредес, Ерохин – Кокорин, Дзюба, Ригони.

"Реал Сосьедад": Рульи – Одрисола, Элустондо, Льоренте, де ла Белья – Ильярраменди – Хаби Прието, Суругуса – Вела, Виллиан Жозе, Янузай.

ПОТЕРИ: Шатов (травм.) – Рауль Навас, Хуанми, Карлос Мартинес (все – травм.), Иньиго Мартинес (под вопросом).