Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы между "Вардаром" и "Зенитом". Встреча в Македонии начнется в 22.05 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Вардар" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 6.41 – Н 4.25 – П2 1.54

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вардар" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Вардар" - "Зенит" – в четверг, 14 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Вардар": Гачевски - Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Брдаровски - Николов, Глигоров - Джигаури, Жуан Фелипе, Блажевски - Барсегян.

"Зенит": Лунев - Смольников, Маммана, Иванович, Кришито - Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Ригони - Дриусси, Кокорин.

ПОТЕРИ: нет - Паредес, Шатов (оба - травма).