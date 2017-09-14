Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы между "Вардаром" и "Зенитом". Встреча в Македонии начнется в 22.05 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Вардар" - "Зенит"
Прогноз Winline – П1 6.41 – Н 4.25 – П2 1.54
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вардар" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Вардар" - "Зенит" – в четверг, 14 сентября, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Вардар": Гачевски - Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Брдаровски - Николов, Глигоров - Джигаури, Жуан Фелипе, Блажевски - Барсегян.
"Зенит": Лунев - Смольников, Маммана, Иванович, Кришито - Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Ригони - Дриусси, Кокорин.
ПОТЕРИ: нет - Паредес, Шатов (оба - травма).