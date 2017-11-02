Сегодня состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "Русенборгом" и "Зенитом". Встреча в Тронхейме начнется в 23.05 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Русенборг" - "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 3.81 – Н 3.55 – П2 2.02.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Русенборг" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Русенборг" - "Зенит" – в четверг, 2 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Руенборг": Хансен - Хеденстад, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг - Йенсен, Лундемо, Троннсен - Хелланд, Бендтнер, Адегбенро.

"Зенит": Лунев - Иванович, Маммана, Мевля, Кришито - Ерохин, Краневиттер, Паредес - Дриусси, Кокорин, Ригони.

ПОТЕРИ: Вильхьялмссон, Де Ланлай (оба - травма), Стамнестре (под вопросом) - Кузяев (травма).