Сегодня состоится ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и "Краснодаром". Встреча в Белграде начнется в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Краснодара".

Котировки букмекеров на матч "Црвена Звезда" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 2,56 – Н 3,50 – П2 2,75

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Црвена Звезда" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар" – в четверг, 24 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Црвена Звезда": Борян - Стойкович, Бабич, Савич, Анджелкович - Ле Таллек, Дональд - Срнич, Канга, Пешич - Боаки.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Жигулев, Газинский, Мамаев - Классон, Смолов, Вандерсон Масиэл.

ПОТЕРИ: Йовичич (травм.) - Крицюк, Окриашвили, Лаборде (все - травм.)